研華Q2純益寫新高 上半年EPS 5.14元歷史最佳

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (31) 日公告第二季財報，稅後純益 23.08 億元，季增 78.2%、年增 22%，每股純益 3.29 元；上半年稅後純益 36.02 億元，年增 2.8%，每股純益 5.14 元，雙雙改寫歷史新高，不過，針對第三季，由於陸續有客戶通知遞延出貨，展望仍舊偏向保守。

研華第二季營收 140.18 億元，毛利率 41.1%、季增 2.1 個百分點、年增 2.4 個百分點；營益率 20.3%，季增 5.6 個百分點、年增 2.5 個百分點；稅後純益 23.08 億元，季增 78.2%、年增 22%，每股純益 3.29 元。

研華上半年營收 252.9 億元，年減 3.8 個百分點、毛利率 40.2%，年增 1.6 個百分點、營益率 17.8%，年增 1.9 個百分點，稅後純益 36.02 億元，年增 2.8%，每股純益 5.14 元。

研華第二季毛利率及營益率，雙雙優於公司原先預估 37-39%、16.5%-18.5% 的高標，也推升獲利逆勢衝高，研華表示，雖然營收與獲利第二季明顯反彈，但也開始有客戶通知出貨遞延，第三季展望偏保守，整體下半年不確定性仍高，

研華強調，短期仍以健全現金流與降低庫存為重點；不過，中、長期仍看好邊緣運算與工業物聯網產業發展，也將持續投資研發與相關技術，迎接疫情後的復甦。