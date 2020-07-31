〈財報〉雪佛龍淨虧損達82.7億美元 盤前股價跌逾2%

雪佛龍 (CVX-US) 週五 (31 日) 公布第二季財報，營收 159.3 億美元低於分析師預期，且由於油價暴跌、委內瑞拉業務被迫退出、以及裁員等相關開支影響，第二季淨虧損達 82.7 億美元，遠低於去年同期純益 43 億美元。盤前股價下跌 2.49%
基於 GAAP 財報關鍵數據
- 營收：159.3 億美元，低於分析師預期的 217.1 億美元
- 淨虧損：82.7 億美元，低於去年同期的淨利 43 億美元，低於分析師預期的虧損 14.9 億美元
- LPS： 4.44 美元，慘於去年同期的 EPS 2.2 美元，低於分析師預期的 LPS 0.89 美元
公司表示，由於疫情造成燃料需求大減，全球石油供過於求，因此石油和天然氣等資產就減少了 56 億美元，其中也包括對委內瑞拉的全部投資。另外公司也支付 6,700 名員工的解僱費用，達 10 億美元，造成營運虧損。該公司共有 45,000 名員工。
雪佛龍營收、獲利大規模下滑，反映了因疫情引起的全球經濟減緩的壓力，雪佛龍執行長 Michael Wirth 在一份聲明中表示：「疫情對經濟產生了重大影響，降低了對我們產品的需求，有鑑於經濟復甦的不確定性，及過剩的石油和天然氣供應，我們也下調了商品價格。」
第二季雪佛龍在美國每桶石油和天然氣液體的平均售價為 19 美元，低於去年同期 52 美元。天然氣價格從去年同期的每千立方英尺 0.68 美元，下跌至 0.81 美元。
7 月初，雪佛龍曾宣布收購獨立的石油和天然氣生產商 Noble Energy， Wirth 表示，這對兩家公司的股東都是一筆好的買賣。包括債務在內，該筆交易總價值為 130 億美元。
雪佛龍也表示，儘管需求和價格已開始顯示復甦跡象，但仍沒有回到疫情前的水準，有鑑於前景不確定，下一季的業績可能持續下滑。今年迄今，雪佛龍股價下跌了 28%。