〈財報〉雪佛龍淨虧損達82.7億美元 盤前股價跌逾2%

雪佛龍 (CVX-US) 週五 (31 日) 公布第二季財報，營收 159.3 億美元低於分析師預期，且由於油價暴跌、委內瑞拉業務被迫退出、以及裁員等相關開支影響，第二季淨虧損達 82.7 億美元，遠低於去年同期純益 43 億美元。盤前股價下跌 2.49%

雪佛龍股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：159.3 億美元，低於分析師預期的 217.1 億美元

淨虧損：82.7 億美元，低於去年同期的淨利 43 億美元，低於分析師預期的虧損 14.9 億美元

LPS： 4.44 美元，慘於去年同期的 EPS 2.2 美元，低於分析師預期的 LPS 0.89 美元

公司表示，由於疫情造成燃料需求大減，全球石油供過於求，因此石油和天然氣等資產就減少了 56 億美元，其中也包括對委內瑞拉的全部投資。另外公司也支付 6,700 名員工的解僱費用，達 10 億美元，造成營運虧損。該公司共有 45,000 名員工。

雪佛龍營收、獲利大規模下滑，反映了因疫情引起的全球經濟減緩的壓力，雪佛龍執行長 Michael Wirth 在一份聲明中表示：「疫情對經濟產生了重大影響，降低了對我們產品的需求，有鑑於經濟復甦的不確定性，及過剩的石油和天然氣供應，我們也下調了商品價格。」

第二季雪佛龍在美國每桶石油和天然氣液體的平均售價為 19 美元，低於去年同期 52 美元。天然氣價格從去年同期的每千立方英尺 0.68 美元，下跌至 0.81 美元。

7 月初，雪佛龍曾宣布收購獨立的石油和天然氣生產商 Noble Energy， Wirth 表示，這對兩家公司的股東都是一筆好的買賣。包括債務在內，該筆交易總價值為 130 億美元。

雪佛龍也表示，儘管需求和價格已開始顯示復甦跡象，但仍沒有回到疫情前的水準，有鑑於前景不確定，下一季的業績可能持續下滑。今年迄今，雪佛龍股價下跌了 28%。