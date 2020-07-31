〈泰碩法說〉5G基站AAU將重改設計 盼年底前重啟出貨

中國近期放緩 5G 新基建政策，台散熱廠泰碩 (3338-TW) 為中興通訊 5G 基站供應商之一，總經理梁竣興今 (31) 日表示，受美中關係緊張影響，無法取得部分零組件，與客戶共同開發的基站 AAU 需重新設計，初估需至少 3 個月時間，盼今年底前能重新出貨。

美中貿易戰緊張氣氛下，中國政府原計畫去年啟動 5G 商轉，不過後續雙方達成初步和解，延後至今年才商轉並加速 5G 發展，供應鏈也從 4 月開始出貨。

不過，近期美中再掀戰火，華為也因美方禁令牽制、進料受阻，市場原預期中興有機會承接更多訂單，泰碩可望受惠。對此，梁竣興表示，尚無法得知中興是否受華為事件拖累，但中興布局速度確實放緩，且 5G 基礎建設過去一個月幾乎停擺，重啟時間不明朗。

梁竣興指出，5G 基地台中的主動天線 (AAU)，過去與客戶共同開發出 AAU3.0 規格，佔營收比重約 5%，目前正積極與客戶重新討論設計方向，盼盡快能有結果，今年底前能出貨，長期來看，5G 發展趨勢未變。

法人認為，泰碩開發的 AAU3.0 新規格，客戶需求量雖然不到供不應求，但是產線滿載，也難再接新訂單，後續受到客戶調整架構影響下，業務營收表現恐有壓。