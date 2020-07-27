泰碩客製化伺服器Q4開始出貨 明年營運成長看俏

隨著 5G 商轉，資料中心、雲端、伺服器等需求量大增，泰碩 (3338-TW) 拿下 AMD、輝達的伺服器客製化訂單，預計今年第 4 季開始出貨，法人估，泰碩伺服器今年全年營收可望年增 30%，明年成長力道更強勁。

相比過去 ADSL、固網模式，5G 具備大頻寬、大連結及低延遲特性，帶動雲端應用擴大，伺服器需求也大增，據統計，伺服器需求年複合成長率達雙位數，未來 5 年市場需求都將維持在 20%。

泰碩表示，伺服器訂單從過去標準化模式，朝向客製化，由於 3 年前就開始與 AMD、輝達合作，近期也拿下兩家業者的客製化伺服器訂單，預計第 4 季小量出貨。

法人指出，隨著泰碩新訂單即將出貨，估今年伺服器營收可望年增 30%，營收比重將維持 1 成。

泰碩今年營收將優於去年，不過毛利率仍是最大挑戰，力拚維持去年水準，法人認為，泰碩第 1 季雖受新冠肺炎疫情影響，但受惠韓系手機品牌客戶推出新機種，毛利率站穩 20%；第 2 季筆電出貨量雖放大，但對毛利率挹注有限，下半年進入傳統電子出貨旺季，在手機、筆電新機下半年出貨下，毛利率可望回升。

泰碩 6 月營收 5.32 億元，月增 0.29%、年增 48.79%，寫歷史次高；第 2 季營收 16.53 億元，季增 61.74%、年增 58.33%，續寫新猷；上半年營收 26.76 億元，年增 35.54%。