高力資料中心浸泡式散熱系統獲認證 8月開始出貨明年放量

5G 通訊帶動大型資料中心、雲端伺服器與散熱需求，高力 (8996-TW) 推出的浸泡式散熱產品已通過認證，將自 8 月起出貨，估明年可望放量。

高力主管指出，資料中心伺服器受惠 5G、AI 及雲端儲存需求加持，整體規模較 2018 年更大，對熱源處理系統要求加倍，看好今年出貨可望爆發性成長，公司投資增購在桃園的新建廠土地，以利進行產能建置，投資金額 4.98 億元，加上其他資本支出，今年高力資本支出金額將超過 6 億元。

高力 2018 年切入中國大型資料中心伺服器供應鏈，今年終端客戶提出的需求，是前年 10 倍，雖然目前中國受新冠肺炎疫情影響，但高力主管指出，客戶端系統測試持續進行中，高力因此啟動投資購地建廠計畫，因應長遠的生產規劃。

外電報導，大陸阿里巴巴集團旗下「阿里雲」今 (31) 日宣佈，其位於南通、杭州和烏蘭察布的三座超級數據中心正式落成，陸續開服，將新增逾百萬台伺服器，未來還將在建立 10 座以上的超級數據中心，支持「新基建」發展。

外電指出，阿里雲五大超級數據中心都大規模應用了核心自研技術，包括將伺服器「泡在水裡」的液冷伺服器 、打破物理性能神話的神龍雲伺服器、AI 推理第一的含光 800 晶片、全球最快的 400G 光模組及自研網路交換機、自研巴拿馬電源等。

迄今為止，阿里雲在全球 22 個地域部署了上百個數據中心，伺服器總規模數已接近 200 萬台；其中，張北數據中心是阿里巴巴第一個自建並投入營運的超級數據中心，未來張北數據中心的整體規模將突破 100 萬台。