高力獲美燃料電池大廠提前拉貨挹注 上半年營收不看淡

高力熱處理 (8996-TW) 3 月受惠美國燃料電池大廠 Bloom Energy 大拉貨挹注，月營收 2.46 億元改寫 47 個月來新高，也是單月第 4 高，第 2 季進入板式熱交換器出貨旺季，單季營收可望超越去年同期 5.01 億元水準。

高力第 1 季營收為 5.48 億元，季增 20.1%，年增 3.1%， 3 月營收快速成長，主要由於美國燃料電池大廠 Bloom Energy 零組件提前大量拉貨挹注，產能利用率明顯拉高到 8-9 成。

就高力首季獲利來看，3 月產能利用率明顯拉高，且出貨美國燃料電池大廠產品結構佳，毛利率可望優於去年同期 28.97%，也將帶動整體獲利。

高力第 2 季進入板式熱交換器出貨旺季，排除疫情干擾因素下，單季營收可望超越去年同期 5.01 億元水準。

高力熱處理主力客戶是美國燃料電池大廠 Bloom Energy ；同時，高力電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國、德國、加拿大與台灣車廠展開生產測試。

過去，高力熱處理曾為特斯拉開發車用散熱板，公司切入全球電動車廠供應鏈陸續見到成果，並已出貨給中國車廠，出貨逐步放大，散熱系統也將從變速箱擴大到馬達、電控及 IGBT。

高力熱處理提供暖通空調、製冷、製熱、熱回收、綠能，及其他相關產業節能方案廠商，去年稅後純益 1.58 億元，每股純益 1.77 元，擬配發現金股利 2 元。