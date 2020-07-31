中國工廠活動復甦加速 7月官方製造業PMI數據優於預期

新的景氣數據顯示，中國的經濟復甦在 7 月繼續加快。

週五 (31 日) 公布的首個下半年官方經濟數據中，中國統計局發布，7 月官方製造業採購經理指數 (PMI) 為 51.1，表明工廠產出增加。此一數據略好於 6 月份的 50.9，也高於分析師預期的 50.8。

(圖表取自中國統計局)

國家統計局也發布了非製造業 PMI，7 月份為 54.2，低於 6 月份的 54.4，也低於分析師預期的 54.5。

(圖表取自中國統計局)

PMI 是透過對工廠所有者和採購經理進行調查，做為情緒衡量，它提供了未來 1 個月中國經濟狀況的早期快照。綜合兩個行業的綜合 PMI，從 6 月份的 53.4 升至 7 月份的 54.1，預示著中國經濟的總體呈漸進穩定態勢。

在經過今年 1、2 月的急速崩潰之後，中國官方的 PMI 已連續 5 個月升至 50 上方，GDP 數據也由第 1 季的萎縮 6.8%，至第 2 季為 3.2%。

野村證券分析師週二表示，預計北京可能會在今年餘下時間維持寬鬆立場，因為經濟仍遠未完全復甦，並且面臨更大的不確定性。

經濟學家仍上修對全年成長的預測，目前預計中國經濟今年成長 2%。然而，就業和收入流失會限制人們的消費能力，從而影響經濟復甦。進一步爆發的小型疫情，也將損害人們的信心和消費，尤其是在餐飲、住宿和旅遊業。

瑞銀駐香港首席中國經濟學家汪濤在數據發布前表示，鑒於新冠疫情仍在中國受到控制的基本假設情況下，經濟活動應繼續進一步改善，但第 3 及第 4 季成長勢頭料有所放緩。