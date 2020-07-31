【袁志峰專欄】恒指繼續整固 技術支持位24000點

7 月 31 日推介 - 中興通訊 (763, 上日收市 $22.9)

1) 股市前景

近日港股成交低迷，主因是中美關係惡化和本地疫情爆發影響了投資者信心。筆者認為美元轉弱始終有利港股表現，估計恒指技術支持位在 24000 點，長線投資者宜趁大市回調買進。

今天推介的中興通訊 (763)，股價從 7 月 7 日盤中高位 29.95 元已下跌 24%，技術調整幅度足夠，現價本益比 17 倍，估值吸引。

2) 上日中港股市況總結

恒指周四高開高走，早盤最多升 314 點見 25197 點，午後沽盤湧現，恒指單邊下跌，最多倒跌 267 點，收報 24711 點，跌 172 點或 0.7%。成交額按日增 23% 至 1284 億元。港股通南向淨買入 56 億元，月內累積淨買入增至 882 億元，而 6 月份淨買入為 257 億元。

藍籌股 18 升 30 跌 2 持平。石藥集團 (1093) 是升幅最大藍籌，漲 5%。其次是長江基建 (1038)、中華煤氣(3) 及新世界發展 (17) 漲 2%-3%。中國旺旺 (151)、中國人壽(2628) 及友邦保險 (1299) 是表現最差藍籌，跌 2%-3%。大型科技股表現不一，美團 (3690) 升 1%，騰訊 (700) 跌逾 1%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數升 0.2%，成份股 13 升 17 跌。金蝶國際 (268) 和眾安在線 (6060) 領漲，分別升 7% 和 5%。ASM 太平洋 (522) 是表現最差成份股，跌 6%。

板塊方面，本地地產及公用股、風電、水泥和濠賭股做好。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 急升 13% 和 17%。中國建材 (3323) 升 9%。金沙中國 (1928)、永利澳門(1128) 及美高梅中國 (2282) 漲 2%。内銀、內險及中資券商股普遍回落 1%-2%。黄金相關股份下跌。紫金礦業 (2889) 及招金礦業 (1818) 跌 3%-4%。

上証指數窄幅震蕩偏軟，收報 3286.82 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交再破萬億元 (人民幣 · 下同)。北向資金淨賣出 63 億元，7 月累積淨買入減至 123 億元，6 月淨買入達 527 億元。

3) 上日美股市況總結

美國總統川普擬計劃推遲大選投票，周四美股三大指數表現不一，道指收報 26313 點，跌 226 點或 0.9%，標指跌 0.4%，納指升 0.4%。美匯指數跌至 92.97，逾 2 年新低。紐約期金回落至 1942 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸發強方兌換保證，金管局再度入市承接美元，向市場沽出 15.5 億港元，本港銀行體系總結餘下周一升至 1849 億元。自 4 月下旬，金管局已 31 次承接美元沽港元，涉逾 1100 億元。(信報)

政府統計處公布，香港 6 月份及上半年的零售業總銷貨價值，分別按年跌 24.8% 及 33.3%。(信報)

美國國內生產總值繼第一季收縮 5% 後，第二季錄得驚人的 32.9% 跌幅，是 1947 年有紀錄以來最差，比之前最高紀錄 1958 年第二季的 10% 跌幅，高出 2 倍以上，不過仍低於市場估計的 34.1%。(信報)

5) 個股訊息

九龍倉置業 (1997) 上半年基礎淨盈利減少 26% 至 38.4 億元，派中期息每股 0.78 元，較去年同期削 29%，派息比率維持上市時承諾，佔香港投資物業及酒店基礎淨盈利的 65%。(信報)

中國神華 (1088) 公布，預期今年上半年盈利 204 億元人民幣，按年下降 16%。(信報)

路透 IFR 引述消息指出，中國恒大 (3333) 計劃分拆旗下物業管理業務在香港上市，集資額達 10 億至 20 億美元，最快明年上半年掛牌。(信報)



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