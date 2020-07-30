【袁志峰專欄】恒指波幅收窄 突破在即

7 月 30 日推介 - 建業新生活 (9983, 上日收市 $10.38)

1) 股市前景

港股成交繼續縮量，即使本地藍籌股靠穩，恒指表現仍遠遜於 A 股，過去 3 日高低點差距只有 446 點，是正常波幅的一半左右，估計悶局不會持久，短期突破的機會較大。

今天推介是建業新生活 (9983)，物業管理行業防守性強，盈利增長可預見性和確定性較高，公司上周五發盈喜，預計今年上半年淨利潤同比增長不低於 60%，超出市場預期，在疫情發生的背景下展現出強勁的增長勢頭。

2) 上日中港股市況總結

恒指周三低開 62 點，早盤最多跌 101 點後迅速攀手，曾一度漲 133 點，收報 24883 點，升 110 點或 0.4%，滙豐控股 (5) 反彈已貢獻恒指約一半升幅。大市成交額按日減 7% 至 1044 億元，月內最少，較月內最高成交額 2508 億元少 58%。港股通南向淨買入 37 億元，月內累積淨買入增至 826 億元，而 6 月份淨買入為 257 億元。

藍籌股 34 升 14 跌 2 持平。滙豐控股 (5) 及吉利汽車 (175) 是升幅最大藍籌，漲 2.7%。長實集團 (1113) 及恒隆地產 (101) 漲逾 2%。中生製藥 (1177) 及港鐵 (66) 是表現最差藍籌，跌逾 1%。大型科技股表現不一，美團 (3690) 升 1%，京東 (9618) 跌逾 1%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數升 1.0%，成份股 17 升 13 跌。華虹半導體 (1347) 和中芯國際 (981) 領漲，分別升 13% 和 9%。新東方在線 (1797) 和 ASM 太平洋 (522) 是表現最差成份股，跌 6%-8%。

板塊方面，軟件、半導體、水泥、黄金和中資券商股做好。石油和教育股下跌。金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 漲 4%-6%。中國建材 (3323) 升 6%。中信證券 (6030)、中金公司 (3908) 和海通證券 (6837) 漲 4%。山東黄金 (1787) 及招金礦業 (1818) 漲 2%-3%。

上証指數低開高走，以全日最高位收市，報 3294.55 點，升 2.1%。深証成指升 3.1%，科創 50 指數升 5.5%。滬深兩市總成交再度突破萬億元 (人民幣，下同)。北向資金連續 4 天淨賣出後，轉為淨買入 77 億元，7 月累積淨買入增至 186 億元，6 月淨買入達 527 億元。

3) 上日美股市況總結

美國聯準會公布維持聯邦基金利率不變，重申會動用所有工具支持經濟復甦，消息刺激美股三大指數上升，周三道指收報 26539 點，升 160 點或 0.6%，標指升 1.2%，納指升 1.4%。美滙指數跌至 93.32，逾 2 年新低。紐約期金收報 1953 美元，創紀錄新高。

4) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港第二季本地生產總值預估按年下跌 9%，較第一季跌幅 9.1%，收窄 0.1 個分點，遜於市場預期下跌 8.2%。(信報)

上海陽光醫藥網預告，第三輪藥物「帶量採購」將在 8 月 20 日展開，是次涉 56 種藥物，首年約定採購量介乎 50% 至 80%。根據採購品種目錄，初步統計中生製藥 (1177) 有 9 種藥物被納入，石藥 (1093) 則有 6 種藥品。(蘋果日報)

5) 新股訊息

泰格醫藥 (3347) 次日招股，融資銷情升溫，獲多家券商合共借出約 589 億元融資額，相當於公開發售超購約 99 倍。(蘋果日報)

路透引述消息人士報道，騰訊 (700) 有份投資的互聯網醫療初創公司微醫，將推遲香港 IPO 至明年初。(信報)

6) 個股訊息

中信證券 (6030) 上半年淨利潤 89.3 億元人民幣，同比增長 38.5%，營收 267.4 億元人民幣，同比增長 22.7%；上半年，公司各項主營業務均實現增長，資產質量及經營業績保持良好。(Wind)

石四藥集團 (2005) 公布，該公司正考慮可能將其原料藥及醫用材料的整合平台，分拆並於內地一間認可證券交易所獨立上市。(信報)



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