台股站上12700再創收盤新高 三大法人仍賣超25.5億元

台股今 (30) 日再度由權王台積電發動攻勢，早盤大漲逾 200 點，站上 12700 點關卡，電子、金融、傳產各類股齊揚，生技股也重獲多頭青睞，終場指數上漲 181 點，收在 12722 點，再創收盤歷史新高，三大法人今日持續賣超 25.51 億元，為連 3 賣。

加權指數終場上漲 181.95 點或 1.45%，收在 12722.92 點，成交值為 2138.32 億元。觀察籌碼面，外資連 3 賣，共賣超 28.2 億元；投信則結束連 3 賣，轉為買超 9.35 億元；自營商賣超 6.67 億元，呈現連 6 賣。三大法人今日合計賣超 25.51 億元。

超微 (AMD) 今年營收展望樂觀，帶動晶圓代工龍頭台積電今股價一度衝上 441 元，終場收在 434 元，漲幅達 2.8%，為多頭指標。股王大立光與鴻海股價表現相對疲弱，聯電也回檔休息終場下跌 0.9%，聯發科則翻紅以 683 元作收。

盤面上各類股百花齊放，以半導體、機電類股指數漲勢最為強勁，皆漲逾 2%，整體電子類股指數也漲近 2%，紡織、生技、汽車、金融等類股也都表現不俗。

記憶體大廠旺宏第 2 季獲利亮眼，下半年營運展望審慎樂觀，股價表現強勁，攻上漲停，達 32.15 元；華邦電今日漲逾半根漲停；茂矽、南亞科、晶豪科皆在盤面上表現。

此外，面板股也獲得資金進駐，雙虎友達、群創分別上漲 4%、3%。PCB 廠欣興、嘉聯益漲逾半根停板，健鼎、華通、燿華、楠梓電、先豐、松上等也都呈現上漲格局。

生技股合一糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥，三期臨床獲顯著療效，激勵股價亮燈漲停，並帶動生技股反攻，「天國一輝」皆重登漲停，雃博、亞諾法、合世、永昕、順藥等多檔同步亮燈漲停。