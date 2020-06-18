〈晶電攜手隆達〉控股董座由晶電出任 董事會晶電、隆達與友達入列

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 擬換股共同成立投資控股公司，未來 2 家公司將成為該控股公司 100% 持股子公司，新公司董事會將由晶電取得 5 席董事 (3 席董事 + 2 席獨董)，隆達 4 席 (2 席董事 + 2 席獨董)，隆達其中 1 席由原大股東友達 (2409-TW) 出任，友達也將取得新控股公司約 5-7% 持股，而新公司董事長則預計由晶電指派。

晶電與隆達擬成立控股公司，股份轉換基準日預定為 10 月 20 日，屆時晶電與隆達都將成為該控股公司持股 100% 子公司，但 2 家公司將獨立運作，既有員工與客戶不受影響。

晶電與隆達預計於 8 月 7 日召開股東臨時會，通過此股份轉換案後，新成立的控股公司將召開股東會，選任第一屆董監事，目前預計 5 席董事、2 席監察人，晶電將推薦 3 席董事、隆達推薦 2 席董事，並各自推薦 1 席監察人。

待控股公司正式掛牌後，監察人將進一步轉換為獨立董事，目前雙方約定設立 4 席獨立董事，2 家公司各 2 席，等於董事會中，包括一般董事、獨立董事在內，晶電將取得 5 席、隆達取得 4 席。據 2 家公司目前規劃，董事長將由晶電董事出任、副董事長由隆達方面擔任。

值得一提的是，由於面板大廠友達為隆達大股東，目前持股約 27%，待股份轉換完成、控股公司成立後，友達也將成為控股公司股東之一，持股比重約 5-7%，並將在董事會中與隆達各取得 1 席董事。

在營運決策方面，新控股公司將成立「經營管理委員會」，負責統籌旗下子公司重大營運決策，晶電與隆達將各派 2 位代表，擔任經營管理委員會委員。