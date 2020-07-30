前總統李登輝逝世享耆壽98歲 蔡總統哀悼：貢獻無可取代

前總統李登輝今 (30) 日晚間 7 時 24 分，於台北榮總逝世，享耆壽 98 歲，總統蔡英文表達最深哀悼與不捨，認為李前總統在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家莫大損失，總統府明 (31) 日將召開治喪會議，處理李前總統身後事宜。

榮總指出，李前總統於今年 2 月進食不慎嗆咳，呼吸困難緊急送醫，因本身具有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，經醫療團隊搶救後仍無法挽回。

總統府發言人丁允恭表示，關於治喪事宜，依照往例，會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身分的原則下妥善辦理。

總統府秘書長蘇嘉全表示，1988 年李前總統繼任總統後，即終止動員戡亂、廢除臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，逐步合理化政府體制，並在 1996 年當選為我國第一位民選總統，被國際媒體譽為「民主先生」。

李前總統任內採取「務實外交」，默認中華人民共和國出席的場合，取代兩蔣時代的「漢賊不兩立」，並與多個國家建立或恢復邦交，以總統身份成功出訪新加坡、菲律賓、泰國、印尼、約旦、阿拉伯聯合大公國、美國等無邦交國，並加強與日本關係，推動「南向政策」增進與東南亞鄰邦友誼。

在經濟政策方面，李前總統於 1996 年拋出「戒急用忍」，推動中國台商轉往東南亞投資的「南向政策」，發展台灣成為亞太經濟樞紐的「亞太營運中心」，以及積極提升國際能見度、走向經貿自由化。

台灣 1991 年成功加入區域經貿組織亞太經合會 (APEC)，李前總統任內也向世界貿易組織 (WTO) 前身關貿總協定 (GATT) 提出入關申請並獲採認，經過 12 年談判，台灣終在 2002 年正式加入 WTO。

