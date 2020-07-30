晶技二度上修Q3營收增幅 全年提前挑戰百億元大關

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 受惠重要美系客戶產品採用的市占率大幅拉高、利基小型化產品新產能開出與生產良率提高三個因素帶動下，第三季營運熱度大幅提升，公司內部二度調高第三季營收目標達 10% 以上季增率，在此營收成長趨勢下，全年營收將提前挑戰 100 億元大關。

晶技第二季營收 25.24 億元，季增 17.33% ，年增 29.75 %，創 14 季以來新高，第三季營收展望，公司內部最近才將原本季增 5% 目標調高為 8%，但 7 月營收彈升基礎下，公司可望二度調高第三季營收目標，估可季增 12% 以上。

以此季增幅度計算，晶技第三季營收估達 28.27 億元，年增 16%，也進入單季營收歷史高檔區，同時，營收成長帶動下，全年營收將提前挑戰 100 億元，較原規劃提前一年達成。

晶技在重要美系客戶的產品採用市占率大幅拉高，且利基小型化產品新產能開出與良率提高，搭配合聯發科 (2454-TW) 5G 晶片中國市場銷售告捷，晶技 TSX(熱敏石英晶體) 產品出貨量也增加。

晶技今年上半年受惠產品價格走揚及網通、筆電應用需求旺盛挹注，營收動能強勁，7 月進入旺季，訂單強度也提升，晶技 6 月營收為 8.15 億元，毛利率為 29.57%，稅前盈餘 1.1 億元，月減 20.7%，年增 1.33 倍，每股稅前盈餘 0.36 元，上半年稅前盈餘 6.77 億元，年增 1.33 倍，每股稅前盈餘為 2.19 元。

晶技目前石英元件產品應用於網通、PC 與手機等可攜式產品，及目前最夯的 TWS 等；今年資本支出估 11.6 億元，並在桃園平鎮廠增加 5 條小型化石英元件產品生產線，包括 1210、1008 等最具市場競爭力等高加附加價值產品，平鎮廠 2 月有 2 條生產線進駐、5 月有 1 條，目前正在等候 8 月的兩條生產線抵達，有助挹注第四季旺季營運。

晶技每股配發 2.5 元現金股利，在今天除息交易。