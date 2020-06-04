晶技關鍵零組件取得日商長約穩定供應

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年以來營收逐月攀高，受惠網通及 NB 應用成長帶動，上半年市場供需缺口仍存在，董事長林萬興指出，晶技客戶陸續簽訂供貨長約下，晶技也針對高階小型化產品當中的 TCXO 關鍵組件建，包含金屬蓋板、基板等，取得日商長約供貨，有利經營穩定。

晶技陸續與客戶端完成長期供應合約簽訂後，除了季節性 NB、美、陸系手機需求外，林萬興看好 5G 通訊基礎建設等中長期趨勢，且依過去 3G 轉 4G 的走勢來看，明年市場需求增速將大增，且日商不斷關廠，2021 年市場發展正向，因此決議向原料供應鏈簽訂供應長約。

晶技 4 月營收 8.65 億元，年增 42.64%，創 41 個月來新高，5 月出貨仍順暢，估出貨金額達 8.4 億元，毛利率將維持在 30% 以上，法人看好將有助第二季每股純益 1.02 元目標。

雖然新台幣升值不利獲利，但晶技受惠市場急單湧入，且出貨結構有利加持，估 5 月毛利率可連續 3 個月站穩 30% ，晶技 3 月毛利率 30.69%、4 月毛利率 30.11% 。

晶技 4 月稅前盈餘 1.25 億元，年增 2.03 倍，仍處獲利高檔，每股稅前盈餘約 0.4 元，前 4 月稅前盈餘 4.28 億元，年增 2.26 倍，每股稅前盈餘 1.38 元。

目前頻率元件業者包括晶技、希華 (2484-TW) 等，都積極擴充利基型產品，第 2 季有 NB、平板電腦產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度也高。

晶技日前法說會上指出，薄型化及車用產品將為開發重點，今年資本支出估 11.6 億元，主要將用於開發生產小型化高階石英元件。