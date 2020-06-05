晶技5月營收8.43億元年增近3成 創歷年同期新高

台灣頻率元件龍頭晶技 (3042-TW) 今年受惠網通、筆電應用需求旺盛，營收淡季不淡，今 (5) 日公布 5 月營收 8.43 億元，年增近 3 成，創歷年同期新高，由目前手中訂單狀況來看，今年第二季營收將較第一季成長 15%，也較去年第二季成長 28.53%，為 14 季以來新高。

晶技今年以來營收維持高檔，4 月營收 8.65 億元，年增 42.64%，創 41 個月來新高，5 月營收 8.43 億元，月減 2.56%，年增 29.78%，累計 2020 年前 5 月營收為 38.6 億元，年增 34.05%

雖然新台幣升值不利獲利，但晶技受惠市場急單湧入，且出貨結構有利加持，5 月毛利率仍可站穩 30% ，晶技 3 月毛利率 30.69%、4 月毛利率 30.11% ， 5 月可望連 3 個月站穩 3 成。

晶技 4 月稅前盈餘為 1.25 億元，年增 2.03 倍，仍處獲利高檔，每股稅前盈餘約 0.4 元，前 4 月稅前盈餘 4.28 億元，年增 2.26 倍，每股稅前盈餘 1.38 元。

目前頻率元件業者包括晶技、希華 (2484-TW) 等，都積極擴充利基型產品，第 2 季有 NB、平板電腦產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度高，桃園平鎮小型化產品產能擴充仍在持續進行中。

晶技首季稅後純益 2.57 億元，季增 10%，年增 2.3 倍，超越去年旺季水準，每股純益為 0.83 元，第二季營收可望再較第一季成長 15%，創 14 季以來營收新高。

晶技薄型化及車用產品為今年開發重點，今年資本支出估 11.6 億元，主要將用於開發生產小型化高階石英元件。