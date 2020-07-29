外資調節電子轉進傳產 台灣50正反都加碼

台股今日下跌 45.76 點，三大法人賣超 120.93 億元，外資期現貨同步站在賣方，個股則賣超台積電、鴻海、聯電等大型電子股，轉進擁題材的世紀鋼、寶成、國揚等傳產股，值得注意的是，外資今日買超元大台灣 50 反 1 及富邦 VIX ，同時加碼元大台灣 50。

三大法人今日合賣 120.93 億元，外資再賣超 62.23 億元、投信也賣超 9.79 億元，連三賣；自營商賣超 48.96 億元，呈現連五賣；期貨方面，外資淨多單小減 123 口至 2.91 萬口。

外資今日大舉調節電子指標股，包含聯電 2.2 萬張、鴻海 1.55 萬張，台積電 7727 張，PCB 相關的金像電以及欣興，賣超也逾萬張，面板相關的群創、晶電也被外資調節。

外資在賣超電子股後，資金轉傳產股，包含擁有風電題材的世紀鋼、資產概念股國揚、製鞋大廠寶成等都會外資青睞，買超 3000-4000 張不等；至於金融股，外資今日調節玉山金、兆豐金、永豐金等，反手加碼元大金、台新金、第一金、合庫金、國泰金等個股。

外資今日也大買 ETF，普遍看好中國 A 股表現，加碼元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2 等個股；不過，值得注意的是，在連動國內股市的 ETF 方面，外資買超元大台灣 50 反 1 以及富邦 VIX 的同時，也加碼元大台灣 50，也反應台股近期多空拉鋸的走勢。

投信今日則偏向同族群換股操作，如調節欣興，買超金像電、賣超茂林 - KY，加碼精元，其餘個股方面，投信也買超擁有風電題材的永冠 - KY，賣超也隨外資調節台積電、聯電，以及鴻海等大型指標電子股。