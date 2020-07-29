〈聯亞法說〉後段新產能本季到位 整體產能估倍增 Q4貢獻營收

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，因應 5G 應用需求升溫，10G、25G 產品供不應求，6 月添購兩台後段產能設備本季底到位投產，產能估可較第 2 季倍增，但受限生產週期影響，預期第 4 季才會有明顯營收貢獻，

聯亞財務長楊吉裕表示，新增電信 (Telecom) 後段產能，其中一台已完成建置，7 月起小量投產，但 10G、25G 產品製程周期約 3 周，因此 7 月下旬才可出貨，對營收貢獻度仍低，第二台則預計 9 月到位，第 4 季貢獻營收。

觀察 5G 市場發展，楊吉裕分析，從市場回饋、供應鏈分析，今年中國 5G 建置高峰將落在 9、10 月，估市場需求第 3 季達頂峰，但目前產能供不應求、下游庫存水準偏低，預期第 4 季廠商備貨力道仍強，電信需求將逐季成長。

展望未來，楊吉裕預期，全球 5G 投資高峰將落在 2023 年，25G 產品將逐步取代 10G 超頻，聯亞明年也預計再推出 25G 改良產品，提供另一規格產品，可望解決現階段客戶無法驗證問題，有效降低成本、穩定效能，新產品平均單價將提高 50-70%，也可望挹注聯亞未來營運。

另外，聯亞 6 月董事會也再通過添購一台後段產能，估明年 1 月到位，產能可望再增加 25%；由於新機台加入、去年新廠折舊認列，聯亞估今年全年折舊費用將達 4.5 億元。