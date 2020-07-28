〈亞德客-KY法說〉今年營收成長將優於產業平均 上調資本支出5成至30億元

亞德客 - KY (1590-TW) 今 (28) 日召開線上法說，亞德客表示，7 月出貨與 6 月相近，不過第 3 季逢傳統淡季，營收估較第 2 季衰退，但仍較去年同期成長，毛利率也可望持穩上季，在自動化、5G 應用等需求推升下，今年營收成長將優於產業平均，並上調資本支出至 30 億元，以因應擴產需求。

亞德客表示，雖然氣動元件需求仍有正、負面不確定性因素，但過去 2 個月，正面因素大於負面，亞德客 7 月出貨量與 6 月相近，需求仍暢旺，又以電子、電池產業需求較佳。

不過，亞德客指出，第 3 季為傳統氣動元件淡季，以往年營運軌跡來看，第 3 季營收估約季減 5-10%，但今年受到農曆春節停工影響，第 2 季復工後庫存回補需求暢旺，營收基期較高，可能使第 3 季營收衰退幅度大於往年。

亞德客也說，若 5G 相關出貨量增溫，第 3 季營收也可望維持過往衰退幅度，且將較去年同期成長，毛利率也將持穩第 2 季。

展望後市，亞德客表示，由於不確定因素仍多，目前第 4 季能見度也不高，但在人工成本增加下，產業對自動化需求提升，加上 5G 基地台、手機等應用逐步發酵，看好後市需求，今年營收成長將優於平均值，營益率也可望優於去年。

至於今年資本支出方面，原規劃為新台幣 20 億元，不過，亞德客表示，新品微型線性滑軌客戶反應佳，加上擬擴產氣動元件產能，因此提升資本支出金額至 30 億元，其中 40% 用於廠房相關需求、24% 用於氣動元件設備、36% 用於提高微型線性滑軌產能。