亞德客-KY積極擴大市占率 今年銷量估年增逾2成

亞德客 - KY(1590-TW) 去年營收創新高，線性滑軌新產能也量產，亞德克表示，自動化是未來各產業趨勢，加上公司分散銷售比重，擴大市佔率，可降低受景氣循環的不利影響，估今年產品銷量可年增 2 成以上。

亞德客表示，除積極擴充既有事業產能外，也在台灣成立第二研發中心，發展高階氣動產品及電動產品部件，自製線性滑軌已開始量產；在中國境內持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率。

海外營運據點方面，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，持續擴大海外區域營運規模，並提高市占率及提升公司獲利，也將再開發電動缸等相關全新產品。

亞德客依據全球經濟狀況、產業經營環境變化、及市場供需和競爭狀況，並考量全球各國家、各產業舊客戶業務進展與新客戶開發進度，及自有產能等諸多因素基礎下，預估今年產品銷售量可較去年提升 2 成以上。

亞德客表示，工業自動化進程發展日新月異，將持續開發新客戶、研發新產品、改良生產工藝及改善生產流程，來加強公司競爭力，並藉由提高經營效率，及有效的成本控制，來獲取更高獲利。

亞德客強調，既使未來總體經濟及市場需求有景氣循環，但基於自動化提升是未來各產業趨勢，加上亞德客分散各產業銷售比重，並提供客戶較低產品售價、較高產品品質及較好的銷售服務，來增強競爭力，取得競爭對手市佔率，將可降低公司受景氣循環的不利影響。