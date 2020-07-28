美食-KY推新品牌「DAY BY DAY 甘單作」 首度跨入手作領域

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (28) 日宣布首度跨入「手作廚房」領域，旗下另一個品牌 DAY BY DAY 分出次品牌「DAY BY DAY 甘單作」，瞄準坊間手作市場興起，積極運用既有烘培資源切入新經營版圖，首店選址在台南，不排除擴大展店。

美食說明，DAY BY DAY 甘單作不僅瞄準親子客群，也看好將吸引情侶和朋友群來客，店內規劃共 40 坪，課程設計為 2 小時，並提供多達 41 款可選擇製作的蛋糕商品，在手作市場中更具豐富度。

美食認為，甘單作有望持續展店，先看首店開出效果，首店選在台南，主因台南兩天一夜小旅行正盛行，可搭配台南行銷旅遊套裝行程，一次約可容納約 40 組，每人平均客單價僅設在 300-500 元不等。

另一方面，DAY BY DAY 目前在台中有 1 家據點，8 月將在麗寶樂園再開 1 家，此品牌正持續調整中，穩定表現。

在新冠肺炎疫情尚未完全結束的情況下，美食表示，85 度 C 並未有展店計畫，台灣既有的 400 餘家店已陸續調整至三代店，並在輕食和飲料的架構下持續嘗試新方向，例如增加許多行動支付、擴大外送布局等數位轉型，強化既有店的成長動能。