微波通訊廠昇達科Q2轉盈 上半年每股純益1.35元

全球 5G 通訊運轉進入升溫期，微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 第二季營運回升，今 (28) 日公布第二季自結，在認列未實現金融資產評價損失回沖挹注下，單季轉盈，上半年稅後純益 8180 萬元，年減 42.66%，每股純益約 1.35 元。

昇達科第一季在營業規模縮小及金融資產評價損失雙重不利因素影響下，出現上櫃以來首度虧損，稅後虧損 512 萬元，較去年同期及上一季均由盈轉虧，每股虧損 0.08 元。

昇達科第二季營收回升到 4.28 億元，毛利率 40.52%，季增 3.97 個百分點，年增 0.22 個百分點，稅後純益為 8691 萬元，單季每股純益為 1.43 元。

昇達科上半年營收為 7.03 億元，毛利率 38.97%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 8180 萬元，年減 42.66%，每股純益約 1.35 元。而第三季營運目前明朗度並不高。

昇達科主管指出，今年昇達科與部分區域客戶及供應鏈，難免受到此波疫情影響，但市場需求僅是遞延而未消失，預期在下半年經濟面衝擊將減少，景氣也將重回正軌，昇達科對於 5G 建設與衛星通訊應用所帶動的產業高成長趨勢仍樂觀看待。

昇達科表示，公司具有豐富的產業經驗，掌握核心技術，不論是 O-RAN 天線 / 元件產品的開發或是發展 5G 毫米波小基站前端模組，都有具體的產品研發成果；加上多元佈署相關的技術，包含毫米波、相位陣列天線、Wi-Fi6、衛星通訊及 IoT 應用等領域，均獲得國際一線客戶群的肯定與密切的合作關係。