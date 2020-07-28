興富發集團總裁鄭欽天：接待中心來不及蓋 靠「搶案」3週賣40億

文｜高迪 呂明潔 攝影｜楊弘熙 影音｜吳偉韶

人稱獵地王的興富發集團總裁鄭欽天，網友暱稱他發哥，以代銷起家，敢衝敢賣敢讓利，不囤地的高周轉率讓興富發從一間高雄代銷公司，成為營建股營收王，去年營收 237 億元。 近 2 年他狂推首購宅，搭上獨創的低自備優惠付款方式，今年上半年就賣掉 5,500 戶，一天成交 1.3 億元，刷新歷史記錄也讓對手望塵莫及。看好台灣未來 10 年房市發展，他規劃持有的 10 萬坪七期商辦土地只租不賣好讓資產翻倍，加上 2021 年將開幕 3 家 5 星級酒店，發哥的箭已瞄準遠方，未來要獵的不只是地，而是比照壽險公司發展長久的獲利模式，挑戰千億元年營收。

興富發位在台中市政路上，「市政愛悅」的接待中心外掛著大大招牌寫著「黃金搶案」，引人側目，不少攜家帶眷人潮湧進看屋，櫃台控房人員不時透過麥克風情緒高昂地說：「來，現場讓我們用最熱情的掌聲恭喜 B11 棟的 19 樓售出，往上樓層全數售出囉。」光是採訪這天，單日就賣出 13 戶，7 月 3 日開賣至今才 3 週時間，就已銷售超過 40 億元，是 1 間小型建商 1 年的營業額。

集團北中南目前共有近 40 個建案正在銷售，每到週末，中南部銷售中心常會見到鄭欽天身著 Polo 衫、牛仔褲，帶著夫人鄭秀慧一起巡視現場，同仁透露：「上週因為市政愛悅客人太多，總裁甚至在停車場指揮交通，連黃金搶案的名字都是他親自取的，我們還怕會被警察關注。」

位於台中七期的黃金搶案開賣 2 週，已吸引許多人攜家帶眷詢問。

「台中有 20 項建設，未來是黃金 10 年，年輕族群比較習慣有趣味性的名字，容易吸引人注意。」鄭欽天笑著解釋，一邊沏上台灣最高海拔的大禹嶺高山茶，清香茶味悠悠飄散在能直視 101 大樓的總部大直辦公室。

鄭欽天身價上千億元，至今仍親自參與行銷企劃會議，是員工眼中的點子王，下決定果斷、有效率，員工說：「跟他開會從沒超過 1 小時。」步調快的他嗅到後疫情時期的房市熱度，下令預計 9 月才推出的市政愛悅提前開售，連樣品屋都來不及蓋。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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