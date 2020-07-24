加速國產新冠肺炎疫苗研發 陳時中：每家最高獎勵5億元

疫情指揮中心今 (24) 日宣布，國內新增 3 例 COVID-19 境外移入個案，均自菲律賓返國。針對疫苗研發獎勵，指揮官陳時中表示，只要在 8 月底前展開第一期臨床試驗、12 月底前展開第二期臨床試驗，相關規定均達標者，最高可獲 5 億元補助。

全球競逐研發新冠肺炎疫苗，目前已有 24 支候選疫苗正在進行臨床試驗，為鼓勵國內業者積極研發，政府已編列 135 億元經費作為疫苗研發的獎勵金，另外還有 52 億元的準備金，須在明年 6 月 30 日前完成，才有機會申請獎勵。

陳時中說明獎勵辦法，每家獎勵最高 5 億元，分為第一階段 2 億元、第二階段 3 億元，若在規定的時間內提早開始，就可獲得 100% 補助，晚一個月則會給予 80% 的獎勵，衛福部會依據研發單位提出的人體試驗計畫與時程來評估。

發言人莊人祥昨日指出，根據食藥署規定，國產疫苗研發第一期臨床試驗人數至少 40 至 60 人，第二期含疫苗組、對照組受試者至少要有 1300 人，研發單位試驗速度越早完成，就越快拿到獎勵。

根據疫苗研發補助計畫，在 8 月 31 日前取得食藥署核准展開第一期臨床試驗者，才可獲得 2 億元補助，9 月 30 日前獲核准者補助 1.6 億元，只要收案第 1 名受試者就先撥款 30%，收案超過 50% 以上受試者人數再給 40%，完成最後 1 名受試者收案後，將再給最後 30% 款項。

第二期臨床試驗方面，唯有收案人數達 3000 人以上的單位才符合補助條件，12 月 31 日前完成收案首名受試者的單位，最多補助 3 億元，明年 1 月 31 日完成收案首名受試者的單位最多可獲 2.4 億元補助。

此外，國內今天再增 3 例菲律賓境外移入個案，陳時中指出，該國疫情風險升高，陽性率達 12%，日本、新加坡等國也出現多起菲國旅客確診個案，為確保我國防疫安全，自 7 月 26 日起，菲律賓飛抵台灣的所有旅客，包括國人及持居留證的外國籍人士等，無論有無症狀，入境時均須於機場採檢。