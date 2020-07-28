〈亞馬遜財報前瞻〉電商、AWS頂樑柱強大 華爾街上修預期

亞馬遜 (AMZN-US) 預定本週四美股盤後公布第二季財報，在此之前華爾街分析師持續上修對亞馬遜股票的目標價。

華爾街對亞馬遜核心電商業務和 AWS 雲端運算單位的營收成長寄予厚望，但因為亞馬遜承諾為 Covid-19 相關項目斥資 40 億美元以上，所以華爾街對該公司的獲利程度看法分歧。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 週一重申其「優於大盤」的評級，並將目標價自 3050 美元調升至 3500 美元。

「雖然短期內可見度有限，但亞馬遜只要支出成長速度低於營收成長速度，就可以實現長期獲利。」

「AWS、亞馬遜物流以及廣告，應該都能推動利潤穩定成長，而 Prime 可推動整體零售營收成長。」

Pachter 認為，亞馬遜營收表現將優於市場共識，但獲利恐難以預料。「Covid-19 和居家防疫政策可能讓許多消費者在第二季持續推動營收上升，亞馬遜蓬勃發展的雜貨業務可能是關鍵推動力。」但 Pachter 也指出， 亞馬遜增加的支出與新冠防疫有關，所以可能會持續下去。

「因疫情導致的消費者加速轉向線上購物和出貨量飆升，這些所帶來的獲利金流狀況尚不清楚。」

富國銀行分析師 Brian Fitzgerald 重申其「加碼」評級，並將目標價自 3000 美元調升至 3600 美元，以反映亞馬遜「持續走強的電商趨勢因新冠疫情而更加強大，加上營運效率提高。」他上修對亞馬遜今明兩年的營收和獲利預期。

Telsey 顧問集團分析師 Brian Feldman 同樣重申「加碼」評級，並將目標價自 2800 美元調升至 3600 美元，指出亞馬遜的電商業務中必需品和非必需品的需求都很強勁，且 AWS 的成長和獲利均強勁。

亞馬遜週一上漲 1.54%，收 3055.21 美元，優於大盤。道指同日漲 0.43%、S&P 500 上漲 0.74%、那指上漲 1.16%。