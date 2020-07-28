〈能源盤後〉美元走疲提振 原油逆轉收高 唯疫情縮限漲幅

週一 (27 日) 交易，原油期貨價格逆轉稍早跌勢，受美元走低的提振而收高，但因 COVID-19 疫情持續擴散並衝擊經濟，加上中美緊張局勢，縮限了原油價格漲幅。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「近期美元的疲弱有利美元計價的大宗商品，尤其是石油。」

ICE 美元指數下滑近 0.9% 至 93.64，本月迄今跌幅達 3.9%，該指數已下降至 2018 年來最低水準。

Steeves 表示，COVID-19 疫苗成功的可能性「也令原油看漲，雖然疫苗還需要一段時間才能獲得完全的核准和配送。」

「近期美國南部和西南部許多地區的病毒確診人數上升，再次威脅到原油需求的復甦。因此，這導致原油需求成長前景的不確定性。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 31 美分或近 0.8%，收每桶 41.60 美元，盤中低點在 40.48 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 7 美分或 0.2%，收每桶 43.41 美元。

Steeves 表示，「WTI 原油近期前景偏向中立至看漲，由於新冠病毒的路徑不明確，且不清楚能否控制疫情，目前上升動力仍遲滯中。」

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「一方面，由於疫情延燒，需求復甦的力道不那麼強勁，加上中美局勢緊張，這些均構成價格壓力。另一方面，美元疲弱且市場預期美國會推出進一步支撐措施，這些成為價格支撐力。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週一全球確診人數超過 1620 萬人，死亡人數上升到 648966 人。美國確診人數上升至 423 萬人，死亡人數上升至 146935 人。

中美方面，繼上週美方要求關閉中國駐休士頓的領事館後，中國以牙還牙要求美方關閉位於中國成都的領事館，週一美方表示已經關閉該處。與此同時，美國參院共和黨議員預計稍晚提出第二輪新冠肺炎紓困提案。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「新冠肺炎的悲觀情緒仍在，且美國關鍵州的新增確診人數高到令人不安，中國和香港也出現新增確診人數，加劇了市場的低迷情緒。」

「中美緊張局勢會如何發展，現在的口水仗最終以雙方關閉領事館告終還是會影響到貿易？」

與此同時，漢娜颶風週末襲擊德州南部沿岸地區，交易員關注墨西哥灣的原油和天然氣生產是否有中斷的消息。

位於維也納的顧問公司 JBC Energy 的分析師指出，「Corpus Christi 港口看起來似乎沒遭受廣泛破壞，但儘管如此，我們仍可預期近期內一些貿易中斷，但這似乎對原油和其產品的價格影響有限。」

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