〈能源盤後〉美元走穩 疫情延燒 需求前景令人擔憂 原油收逾一週低點

週二 (27 日) 交易，原油期貨價格收在逾一週的最低點，係因美元走穩且在 EIA 報告前夕，交易者持續擔憂能源需求前景。

ICE 美元指數在觸及 2 年低點後，今日漲幅不到 0.1%。美元疲弱可支持美元計價的大宗商品價格，因使用他國貨幣的買家可以用更便宜的價格買進。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「儘管有幾個重大風險因素持續存在，但到目前為止，本週的價格走勢似乎決議持續有限的動能，以及普遍缺乏波動性，這是過去 2 個月大部分時間全球石油市場的特徵。」

「COVID-19 當然仍是原油和整個市場最重要的風險因素。全球部分地區新增確診人數上升，持續困擾著投資者，但同時供需狀況改善，以及疫苗早期試驗結果正面，緩解了這層擔憂。」

「要記得的是，本週是美國基本面數據關鍵一週。」他指出，自 API 週二晚間公布原油和產品庫存報告，接著週三的 EIA 報告。

「在近期疲軟跡象的推動下，市場多頭將期盼庫存能大幅下降，但 EIA 的產量和需求數據可能才是最重要的。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 56 美分或近 1.4%，收每桶 41.04 美元。

週二 WTI 原油期貨價格將前一日 0.8% 漲幅盡數吐回，且為最前月契約自 7 月 20 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 19 美分或 0.4%，收每桶 43.22 美元，為 7 月 17 日以來最低收盤價。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週 (7/24 止) 原油供應量下降 120 萬桶、汽油庫存減少 200 萬桶、蒸餾油供應量則維持不變。

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Fraser 指出，「上週的供應報告呈現一個有問題的組合，產量些微上升，但幾乎所有需求類別都下降了。若要保持當前油價水準，需求承受不起一連串每週回撤，就算幅度很小。」

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.2656 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.2421 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.8% ，收每百萬 Btu 1.8 美元。

分析師指出，近期交易中，石油很大程度上處於區間波動，市場參與者試圖在 COVID-19 疫情期間評估能源需求前景。

IBG 商品策略部門主管 Warren Patterson 指出，10 月交割的 Brent 目前交易價格約莫低於 11 月契約價格 40 美分，與 7 月初僅差距 7 美分來比，兩者差距擴大不少。

「不斷增加的矛盾情緒表明我們在市場上看到的緊縮措施有所緩解，但因為部分地區的新增確診人數再次上升，需求前景更加不確定。」Patterson 說，前幾個月中國大量進口原油帶來的支撐力似乎開始消退。

有跡象表明美國經濟復甦可能放緩，美國參議院共和黨提出 1 兆美元刺激措施，將與民主黨展開協商，這令人越來越擔心政府支出的貨幣融資。隨著補充的失業津貼本月底到期，美國兩黨將針對該措施的續行進行磋商，民主黨希望維持現行每週 600 美元的補助，但共和黨計畫將額外津貼調降至 200 美元且至 9 月底止。

原油市場也在準備應對大增的供應量，因 OPEC + 預計 8 月起縮小減產規模 200 萬桶 / 日。

Rystad Energy 分析報告顯示，「8 月起 OPEC + 部分供應量返回市場後，將會造成新一輪 4 個月的供應過剩，約 1.7 億桶。」此分析是基於假設石油需求不會如先前所料快速反彈，因為一些關鍵市場的疫情仍持續蔓延。