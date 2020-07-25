〈能源盤後〉中美對峙 歐洲經濟樂觀 市場權衡 原油溫和收升

週五 (24 日) 交易，原油期貨價格溫和收高，WTI 原油期貨價格本週漲逾 1%，係因投資者在一些經濟改善跡象以及中美對峙之間做權衡，因這兩大因素都可能影響全球能源需求。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「中美日益緊張的局勢並未對能源市場產生重大影響。中國是全球最大石油進口國，因此，任何政治引起的經濟動盪出現時，我們可能都會看到石油下滑。」

儘管如此，「值得注意的是，石油本週登上 4 個月高點，所以廣泛趨勢來說仍是正面的。」

交易者也持續關注全球各地新冠確診人數上升的影響，因這可能導致業務中斷和經濟復甦放緩。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示，「新增 COVID 確診病例和中美日益加劇的冷戰，給石油構成一定壓力，然而隨著經濟數據正面爆發，全球部分地區的經濟似乎正在復甦。」

石油交易者表示，歐洲的經濟數據讓市場對石油需求感到樂觀。歐元區製造業 PMI 6 月份自 47.4 上升至 51.1，服務業 PMI 自 48.3 上升至 55.1，綜合 PMI 達 54.8，站上 25 個月的高點。

「中國煉油廠 7 月份的運行率可能創下歷史高點，因各家調高平均運行率至產能的 84%。」Flynn 說。

S&P Global Platts 公布，中國海關總署的數據顯示，6 月份國內煉油廠的產量年增 9%，達史上高點 1414 萬桶 / 日。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 22 美分或約 0.5%，收每桶 41.29 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 3 美分或 0.07%，收每桶 43.34 美元。

根據道瓊市場數據，本週最前月 WTI 期貨價格上升 1.3%、Brent 期貨價格上升 0.5%。

中美對峙

本週稍早，美國下令中國關閉休士頓領事館，聲稱中國特工試圖從德州設施中竊取數據。週五中國立刻還以顏色，下令美國關閉成都總領事館，凸顯中美之間的緊張關係加劇。中美是全球最大原油與其副產品之消費國。

美國川普總統在白宮疫情簡報會上再次指責中國對 COVID-19 疫情的處理不當，連累美國必須實施經濟封鎖才能預防新冠病毒，「比起當初我達成貿易協議，現在的貿易協議對我而言意義小得多。」

美國國務卿 Mike Pompeo 週四甚至呼籲全球各國與美國一起對抗中共。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 報告指出，「若要原油需求長期不中斷，就需要平穩的國際貿易關係，而中美緊張局勢向來不是好兆頭。」

「關閉領事館是一個明顯的升級，這種關係如何發展值得關注。」

與此同時，貝克休斯公司的數據顯示，本週美國活躍的鑽井平台數量小增 1 個至 181 個，為 3 月 13 日止的當週以來首次出現上升，隱含著產量可能會增加。

交易者也關注美國墨西哥灣沿岸週四晚間形成的熱帶風暴「漢娜」，因該風暴可能讓石油豐富地區的供應中斷，進而提振原油價格。

Flynn 指出，漢娜還有熱帶風暴 Gonzalo，以及預計日後會出現的風暴「毫無疑問都將擾亂未來幾週石油的進出口。」

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