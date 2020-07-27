7月消費者信心連2月回溫 投資股票指標創3個月高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 69.43 點，與上月上升 0.66 點，呈現連 2 月上揚，從日前的 10 年來低檔緩步築底，不過調查 6 項分項指標中，僅 2 項上升，包括購買耐久性財貨、投資股票，其中，投資股票指標已來到 3 個月高點，反映台股頻墊高拉升民眾信心。

台經中心指出，本次上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 96.1 點，較上月上升 4.2 點；其次為「未來半年投資股票時機」，調查為 44.1 點，月升 2.5 點。

下降幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 73.3 點，月減 2.25 點，其次為「未來半年國內經濟景氣」82.65 點，月減 0.25 點，「未來半年家庭經濟狀況」81.6 點，月減 0.15 點。

下降幅度最少的的指標是「未來半年國內物價水準」，調查為 38.85 點，僅較上月下降 0.05 點。

另一方面，台經中心調查「購買房地產時機」指標為 93.4 點，較上月上升 2.2 點，並呈現連 2 月上揚。

至於健康指標，「目前健康狀況」為 91.9 點，月升 1.45 點，「預期健康狀況」為 87.9 點，月升 1.45 點。