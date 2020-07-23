〈旭暉應材法說〉分散營運風險 斥2.7億元跨足半導體產業

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長趙勤孝表示，為避免單一產品、單一市場風險，將斥 2.7 億元轉投資國內微波真空管設計生產商宏碩，估將取得宏碩 43.55% 股權，跨足半導體、國防領域，營運貢獻可望自第 3 季認列。

趙勤孝表示，旭暉專注 OLED 市場，客戶在中國，為避免營運過於集中單一產業，董事會日前決議透過轉投資方式跨足半導體、國防、太陽能設備領域，開啟多角化經營。

旭暉上月公告，將分次認購宏碩系統現金增資取得普通股，估交易金額達 2.7 億元，交易每單位價格 20 元，交易單位數量 1350 萬股，投資完成後持股比達 43.55%，據了解，旭暉應材已陸續進行投資，7 月將開始認列營收，9 月底前完成所有投資事宜。

宏碩核心技術包括高頻率、高功率、高真空、高電壓等，產品涵蓋半導體、太陽能真空設備等，月營收約 2000-2500 萬元，毛利率 30-40%，客戶涵蓋台積電 (2330-TW)、漢微科、艾司摩爾 (ASML-US) 等，營收比重軍用、半導體各占 40%，商用則占 20%。

趙勤孝指出，除轉投資宏碩外，旭暉將積極導入 CVD 封裝塗層，黃石新廠估今年第 4 季完工，月產能 40-50 片，可望與韓廠競爭，並打入一線廠商，另外也將開發半導體新材料、應用 Micro OLED 的 Wafer Mask 金屬遮罩市場。