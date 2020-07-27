〈盛群法說〉健康量測扮主力 全年營收挑戰創新高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望下半年，副總蔡榮宗表示，由於疫情持續蔓延，健康量測產品訂單能見度高，全年出貨可望年增逾 5 成，加上安防、BLDC(直流無刷馬達) 出貨持強，下半年營收估與上半年持平或小增，法人估，盛群全年營收估可年增 4-6%，挑戰創新高。

蔡榮宗指出，健康量測產品包括額溫槍、快速體溫計、血脂器與血氧儀等，受惠疫情帶動，上半年出貨已達 4100 萬顆，較去年同期大增 116%，下半年出貨雖趨緩，不過全年出貨仍可超過 6000 萬顆，年增逾 5 成。

安防方面，由於韓國政府下半年通過新法規，建築內新安裝的熱水器與瓦斯爐，均需安裝一氧化碳感測器，加上中國需求延續，安防感測 MCU 下半年出貨也將較上半年 900 萬顆成長，全年出貨估達 2000 萬顆，年增逾 17%。

BLDC 方面，在空氣清淨機、吊扇以及按摩槍等需求增加帶動下，今年上半年出貨 590 萬顆，超越去年全年，年增 87%，今年可望超過 1000 萬顆。

蔡榮宗認為，第二季是 MCU 傳統旺季，基期較高，預期第三季營收將略低於第二季，第四季則與第三季持平，全年營收估年增 4-6%，挑戰改寫歷史新高。