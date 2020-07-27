合勤控拓資安顧問服務 獲晶圓代工大廠、中央機關導入

網通廠合勤控 (3704-TW) 整合集團資源積極拓展資安領域，不僅打進國內晶圓代工龍頭資安顧問服務業務，也是政府立法機關以及國防單位的重要資安合作夥伴，在總統蔡英文宣示衝刺資安應用下，合勤控也可望成為首要受惠者。

合勤控在 2017 年年底分割資安防護部門，成立新創子公司黑貓資訊，並由合勤控資安長游政卿接掌總座主導，打造資安平台以及顧問服務，成立隔年，半導體大廠發生機台中毒事件，隨後加強資安防護，黑貓資訊就為該大廠提供資安顧問服務。

除了企業訂單，黑貓資訊也協助政府 A 級機關打造資安防護，涵蓋立法、國防等重要單位，總統蔡英文日前更宣示，將全力展結合 5G 時代、數位轉型及國家安全的資安產業，打造資安系統及產業鏈，合勤控也可望成為首要受惠者。

以合勤控目前集團資安主要收入除了設備之外，還有授權金收入，持股近 77% 黑貓資訊提供雲端、外網、內網、終端資安解決方案，包含行為分析為主；防火牆等資安硬體則由 100% 持有的子公司兆勤負責。

而隨著黑貓資訊客戶群越來越廣，合勤集團的資安硬體也隨服務進入客戶端，據了解，合勤集團的資安應用，近年成長均有 2 成以上的雙位數顯著成長，公司經營階層也看好，短期受惠在家上班，中長期企業、政府資安意識持續抬頭下，資安應用可望維持強勁成長動能。