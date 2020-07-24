〈5G論壇〉井琪：VR、AR設備導入更多元內容 長期仍具潛力

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (24) 日出席 5G 與後疫情時代線上論壇，她表示，5G 應用將越來越廣泛，從消費端來看，除網路速度比 4G 快，娛樂體驗也將提升，其中，AR、VR 相關設備若能再精進、不再過於笨重，仍具發展潛力；從企業端來看，預期智慧工廠進程將較為快速。

井琪表示，儘管國際有美中貿易戰、新冠肺炎疫情壟罩全球，不少經濟活動暫緩，但台灣 5G 發展沒有暫停，反而逆勢成長，推出時程上比預定提前一年。

儘管目前 5G 殺手級應用尚未出爐，但消費者娛樂體驗已提升，井琪認為，雖然部分解決方案尚有門檻需解決，例如，AR、VR 已經有多元的平台內容，但設備過於笨重，期盼各界能再提升設備品質。

井琪補充，5G 對消費者來說，最有感的莫過於速度，此外，4G 時期，5 家電信業者競爭激烈，消費端市場已殺成紅海，而 5G 在企業端的應用範圍更廣，也成為電信業的新藍海。

從 4G 時期開始，遠傳開始大人物 (大數據、人工智慧及務聯網)，受限 4G 特性，許多應用無法順利執行如遠距診療，但隨著 5G 商轉，透過低延遲特性，能解決看診過程中網路停頓的窘境，帶動偏鄉遠距醫療興起。

井琪表示，企業客戶是遠傳營運重要一環，過去幾年企業客戶數成長數倍，其中 7 成為新客戶，去年更有 9 個 5G POC 合作案，加上台商回流，許多場域都有 5G 網路需求，看好未來智慧工廠發展。

井琪指出，目前遠傳針對企業客戶提出 4 種解決方案，針對不同場域提供最佳網路，尤其未來 5G 的邊緣運算及網路切片特性，可讓企業機密數據資料不須傳輸至公網、留在廠內，達到最高隱私。