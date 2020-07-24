資安需求旺 合勤控下半年營運拚谷底翻身

網通廠合勤控 (3704-TW) 董事長朱順一今 (24) 日指出，下半年在歐洲零售市場恢復，雲端、資安相關產品需求強勁帶動下，營運可望走出上半年的谷底，營收獲利將逐步回溫，隨著資安需求大增，合勤集團除了加速步局外，也啟動人才培育計畫。

朱順一指出，上半年疫情爆發後，2-3 月缺工、缺料，供應端的問題影響很大，但排除後，緊接著換歐美地區出現疫情，不僅企業在家工作，零售店更是因此關閉，逆風因子相繼出現，也導致上半年營運較弱。

不過，朱順一表示，隨著近期隨疫情放緩，歐洲零售商也相繼重啟，目前恢復到八成水準，至於美洲地區，北美在居家上班帶動下，電信客戶需求反而逆勢成長，但南美電信營運商則停止營運，各影響不同。

以產品來看，朱順一認為，雲端可望維持成長動能，第三、四季營收下半年營運可望走出谷底，資安更受惠政府以及企業需求持穩成長、加上疫情帶動居家上班，公司預估，資安可望維持兩成以上的雙位數成長動能。

合勤控資安長游政卿指出，未來進入 5G、物聯網時代，只要有網路「萬物皆可駭」，因此合勤控也分割成立專攻資安的新創子公司黑貓資訊，以顧問服務串連合勤控的資安設備，打造平台以及解決方案。

因應資安需求蓬勃發展，合勤集團也聚焦人才培育，透過舉辦資安大賽，除了集中散落各地的人才外，也讓資安議題由「合規」走向實質落地的「合用」。