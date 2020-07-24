研發重心轉往手遊 傳奇結束日本子公司營運

遊戲研發商傳奇 (4994-TW) 今 (24) 日表示，持股 100% 日本子公司主要以佈局端遊為主，而公司目前研發重心已轉向手遊，因此董事會決議結束日本子公司營運，對公司財務與業務無重大影響。

傳奇表示，原為擴展公司營運利基，並因應 PC 端遊海外發行、金流及線下推廣等在地化需求，於 2012 年成立日本子公司「X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN CO., LTD.」，為 100% 持股子公司，註冊資本額 2.3 億日幣。

不過，傳奇指出，由於公司遊戲研發重心已由端遊轉至手遊，現在手遊是公司重心，正傾力研發，帶動遊戲走向全球化，使目標直接定位在全球市場，並規劃國際化遊戲，也減少在地化發行商必要性。

傳奇表示，目前日本子公司經營的端遊包括《幻想神域》、《星界神話》、《拉普拉斯神子》及手遊《風之國度》，端遊部分將會尋找當地發行商，以保障當地玩家權益，手遊將移轉回台灣發行營運，未來海外發行版本會由台灣直接發行，結束日本子公司營運，對公司財務與業務無重大影響。

傳奇 6 月營收 2.7 億元，月減 8.24%，年減 31.4%，稅前盈餘 2786.9 萬元，稅前 EPS 為 0.26 元。今年上半年營收 15.92 億元，年減 8.21%，稅前盈餘 2.36 億元，稅前 EPS 為 2.14 元。