英國暫停與香港引渡、實施武器禁運 中英關係持續惡化

在中國對香港頒布實施新的國家安全法後，英國暫停與香港之間的引渡條約，並對香港實施武器禁運，中英兩國的外交爭端正在加劇。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 週一 (20 日) 表示，這些相應措施，是對中國採取的行動所做的「合理而相稱的回應」。

拉布說：「我們將捍衛我們的切身利益，我們將捍衛我們的價值觀，並將堅持中國的國際義務。」

在英國宣布之前，美國、加拿大和澳洲都以香港新的國安法為由，暫停了類似的引渡條約。

過去一週，英國以安全考量為由，禁止華為參與英國 5G 市場，還提出考慮向多達 300 萬香港居民提供移民許可，相關措施都引來中國的不滿。

在拉布發表聲明前，中國外交部發言人汪文斌週一在北京舉行的例行記者會上表示，英國「粗暴」干涉中國內政；敦促英方停止「錯誤言論和舉措」。

英國對中國的外交政策，現正遭逢內外的壓力，保守黨內部要求首相強生 (Boris Johnson) 重新思考中英關係，美國川普政府仍持續施壓，國務卿蓬佩奧將於本週訪問倫敦，與拉布和英國議員討論一系列問題，包括「中國現在引起了各方擔憂的事實」。

拉布指出，目前英國政府對向個人實施制裁持謹慎態度，因為如果不對事實證據做完善的調查，就實施針對性的制裁，不僅可能受到挑戰，還可能反而淪為對手宣傳的把柄。

根據英國內政部數據，在 2016 年至 2019 年之間，只有兩次從香港到英國的引渡案例，沒有英國到香港的引渡案件。