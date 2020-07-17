〈陸股盤後〉觀望氣氛濃 A股三指數量縮收紅

在 A 股連三黑後，週五 (17 日) 三大指數止跌反彈，不過在連跌三日後，買盤已明顯觀望，指數盤中也呈現大幅震盪，上證一度在衝高約 1.4% 後急跌 1%，反映投資人信心不足，有高點立即出脫股票。

不過，上證在 7 月份的前兩週累計漲幅約 14%，本週則回檔 5%，整體上仍未失控，牛市格局暫未改變。

另一方面，指數在連續三天下挫後，官媒也出現緩和投資人緊張情緒，有意維持股市多頭走勢。

只是投資人進場意願已明顯不足，在前一個交易日重挫後，散戶不願在此時積極作多，週五 (17 日) 滬深兩市成交金額只有人民幣 1.1 兆元，結束連九個交易日破 1.5 兆人民幣的盛況。

盤面上，航運、旅遊酒店、環保、造船、水泥建材等類股上漲，保險、券商、傳媒、電信等類股表現疲弱。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.13%，收報 3214.13 點；深證成指上漲 0.91%，收報 13114.94 點；創業板指上漲 0.61%，收報 2662.40 點。

北向資金進出方面，周五北向資金共買超人民幣 10.43 億元，其中滬股通買超人民幣 3.98 億元，深股通買超人民幣 6.45 億元。

產業消息

證券類股連三個交易日急跌，太平洋、中泰證券、光大證券紛紛跌停，中原證券大跌 4.8%、申萬宏源大跌 4%、廣發證券大跌 3.6%。

官媒證券時報針對中芯掛牌首日大漲 200% 指出，散戶投資中芯感情用事，呼籲投資要理性，中芯達成市場期待的目標還需要一段時間，在官媒降溫的利空影響下中芯股價重挫 7.1%。

法人觀點

陸股券商國盛證券表示，A 股現階段難得出現回檔修正的機會，是投資人分批佈局的時機，未來仍看好科技、科創的行情。

東北證券指出，就短線來看，A 股在經歷快速修正後，有機會在 20 日均線附近取得支撐。上證 3200 點下方不宜過度恐慌，反而是俟機加碼的機會。

山西證券認為，A 股急跌之後成交量和市場情緒將慢慢回到正常水準，未來可適當留意被錯殺，且有基本面低估值績優股。長期來看，有經濟基本面支撐 A 股整體上升的趨勢不變。