〈陸股盤後〉擺脫美中緊張局勢 創業板指上攻2800點

受到美國意外要求中國關閉位於休士頓的駐美機構影響，週四 (23 日)A 股三大指數開低震盪走低，不過午盤後三大指數均止跌反彈，當中以創業板指走勢一枝獨秀，終場翻紅上漲逾 1%。

週四 (23 日) 滬深兩市成交額連續第 16 個交易日突破 1 兆人民幣，達到人民幣 1.25 兆元。

盤面上，造船、航空、生技、安控等產業類股表現較佳，保險、文化傳媒、軟體服務、銀行、造紙等產業表現低迷。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.24%，收報 3325.11 點；深證成指上漲 0.03%，收報 13661.50 點；創業板指上漲 1.11%，收報 2799.67 點。

北向資金進出方面，週四北向資金共賣超人民幣 36.54 億元，其中滬股通賣超人民幣 30.96 億元，深股通賣超人民幣 5.57 億元。

產業消息

華為在英國、義大利 5G 設備發展受挫後，傳出法國將利用政策變相封殺華為 5G 設備，部份華為概念股下挫，共達電聲大跌 9.9%、虹軟科技大跌 9.8%、英維克大跌 6.5%、鵬博士大跌 5.6%、誠邁科技大跌 5.3%。

傳出寧德時代可能投資蔚來成立的電池資產公司，寧德時代暫對消息不予置評，不過股價逆勢上漲 2.7%。

法人觀點

市場分析，早盤 A 股下挫反映出國際上出現黑天鵝事件無法避免，而且目前指數價位偏高，所以更容易受到消息面的影響。但另一方面，指數在探底後回升，也反映在多頭氣氛之下，指數大多在盤中修正利空，影響屬於短期。

山西證券指出，市場整體呈震盪格局，投資者不宜頻繁交易，應有耐心等待出現趨勢性訊號。從目前市場氣氛來看，指數還不到出現新一波向上的行情，未來各類股仍將以震盪為主，建議短期內對指數保持謹慎態度。

若以中期而言，指數震盪走勢將維持一段時間，推薦有基本面支撐的低估值績優股。長線來看，有經濟基本面支撐，指數向上的趨勢不變。

國盛證券認為，應在市場短期觀望氣氛較濃的時候保持謹慎，不易過度進出市場，避免追高殺低。以中線角度來看市場趨勢並未改變，投資人可留意低估值的績優股，關注在產業復甦明確的化工、建材、建築等逆週期投資產業。