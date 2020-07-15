〈XR社交實境平台〉VR裝置中華電門市搶先上市 瞄準社群、展會商機

新創公司未來市 (XRSPACE) 今 (15) 日宣布，全新 VR 裝置、XR 社交實境平台將在中華電 (2412-TW) 門市搶先上市，創辦人周永明表示，VR 一體機已搭配數百個 VR 空間、加值應用及內容，可望提升台灣 XR 體驗服務，首波瞄準虛擬社群與展會商機。

據悉，XRSPACE 該款 VR 裝置，採用了高通主晶片，並由廣達 (2382-TW)、華晶科 (3059-TW) 等協助生產。

周永明指出，VR 裝置、平台正式推出後，將突破既有 VR 生態，改變僅能個人體驗方式，讓用戶透過虛擬實境方式，達到通訊、社交平台通訊功能，而搭上 5G 開台，預期將加速 VR 體驗服務推到市場。

XRSPACE 除主打虛擬平台社交外，也計畫搶攻展會商機，與外貿協會合作，將國際展會導入 XRSPACE 平台，增加曝光機會同時降低疫情接觸風險，周永明指出，外貿協會每年舉辦 400 多場展會活動，雙邊合作可望創造更多商機，未來不排除與更多展會洽談合作。

XRSPACE 總經理陶韻智表示，這款 VR 裝置、平台經過至少三年研發，今正式發表上市，透過 VR 裝置，用戶可在平台上結交好友，參與音樂演唱會、職棒球賽、討論會、職播劇場等，也能播放全景影片，本次攜手中華電，也將 Hami video、Hami show 導入平台中，新用戶可免費體驗一年。

XRSPACE VR 裝置今正式上市，搭上台灣 5G 開台，中華電也推出採用 5G 購機方案月繳 1399 元，就可以 1990 元購入 VR 裝置 (XRSPACE MANOVA)，同時中華電北、中、南共計 22 間門市也開放民眾體驗。