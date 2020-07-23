〈美股早盤〉美股早盤3大指數小跌 金價攻破1870美元

美國勞工部於週四 (23 日) 公佈截至 7 月 18 日當週的初請失業金人數，報 141.6 萬人，高於市場預估值 130 萬人及前值 130.7 萬人，且為近四個月以來首次上升，顯示隨著美國經濟重啟速度放緩，就業市場亦持續呈現低迷，金價早盤攻破每盎司 1870 美元。

在美股財報方面，特斯拉於週三 (22 日) 盤後公布第二季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期，促使股價於週四 (23 日) 開盤上漲 4.43%。此外，推特於週四盤前公布第二季財報，雖然疫情導致營收下滑，但用戶人數大幅增長，激勵股價上漲 2.60%。

儘管科技股財報表現佳，但由於美國初領失業金人數不如預期，導致市場對於經濟復甦的預期趨於保守，美股於週四早盤結束週三 (22 日) 的漲勢，道瓊指數下跌 69.38 點。

美國經濟刺激

CNBC 引述消息人士報導，美國共和黨人考慮將即將到期的額外失業救濟金予以延長，但發放金額可能將會減少，目前額外發放的失業補助為每月 2400 美元或每週 600 美元，消息人士透露，可能將降低至每月 400 美元或每週 100 美元。

美中關係進展

美中關係急遽惡化，美國政府宣布關閉中國駐休士頓使館之後，中國揚言報復，美國總統川普當地時間週三 (22 日) 晚間回應媒體提問時表示，「永遠有可能 (always possible) 關閉更多使館。」

週四 (23 日) 外媒報導，美國鐵路安全聯盟致函美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，要求美國政府動用「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act) 制裁中國中車集團。

截至台北時間週四 (23 日)22 時許：

道瓊指數下跌 69.38 點或 -0.26%，暫報 26936.46 點

那斯達克下跌 22.84 點或 -0.21%，暫報 10683.29 點

標普 500 下跌 3.72 點或 -0.11%，暫報 3272.30 點

費半上漲 0.04 點或 0.01%，暫報 2105.47 點

台積電 ADR 下跌 0.48% 至每股 68.20 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.576%

紐約輕原油下跌 0.84% 至每桶 41.55 美元

布蘭特原油下跌 0.86% 至每桶 43.91 美元

黃金上漲 0.36% 至每盎司 1871.75 美元

美元指數上漲 0.09% 至 95.013 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

西南航空早盤下跌 1.44%，達 32.82 美元。

西南航空在週四 (23 日) 公佈第二季財報，受到新冠疫情的衝擊，第二季淨損 9.15 億美元。該公司警告，飛航旅行需求恐將持續低迷，預期要等到疫苗或治療方法普及後才會回升。西南航空指出，與 3 月和 4 月份相比，在 5 月和 6 月份的旅客流量有所改善。但是，隨着確診病例數再度增加，流量改善趨勢在 7 月份出現了停滯。

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：10.1 億美元，低於去年同期的 59 億美元，年減 82.9%，高於分析師預期的 9.2 億美元。

淨損：9.15 億美元，低於去年同期的淨利 7.41 億美元

LPS： 1.63 美元，低於去年同期的 EPS 1.37 美元

推特早盤上漲 2.60%，達 37.90 美元。

推特在週四 (23 日) 公佈了第二季財報，營收低於分析師預期，不過活躍用戶年增 34%，高於市場預期。推特表示，在第一季時，由於疫情造成經濟動盪、以及全球廣告支出大幅下降，導致 3 月最後三週的廣告營收下跌了 27%，但第二季的用戶數量及參與度皆有巨大的增長。

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：6.83 億美元，年減 18.8%，低於分析師預期的 7.07 億美元。

淨損：12.28 億美元，低於去年同期的淨利 11.19 億美元

LPS： 0.16 美元，低於分析師預期的 EPS 0 美元

可獲利每日活躍用戶 (mDAU)：1.86 億，高於分析師預期的 1.728 億

廣告營收：5.62 億美元，年減 23%

特斯拉早盤上漲 4.43%，達 1662.91 美元。

特斯拉於週三 (22 日) 美股盤後公布第二季財報，獲利和營收均明顯優於分析師預期，且連續第四季實現獲利，該季生產量與交付量也高於預期。特斯拉表示，儘管近期生產中斷數次，但仍向年度交付量 50 萬輛的目標邁進。Q2 汽車部門營收及監管信貸部門營收分別為 51.8 億美元及 4.28 億美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS (不含一次性項目)：2.18 美元 vs. 3 美分

營收：60.4 億美元 vs. 53.7 億美元

淨利：1.04 億美元 (GAAP)

今日關鍵經濟數據：

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 141.6，預估 130.0 ，前值 130.7

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1620，預估 1700.0，前值 1733.8

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 136，前值 137.5

美國初領失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

儘管特斯拉於 Q2 繳交了亮眼財報成績，但巴克萊分析師 Brian Johnson 卻表示，在特斯拉的股價經歷了今年以來的大幅攀漲之後，於第四季可能將開始反轉下跌，Johnson 曾在 2 月份時，將特斯拉的目標價訂在每股 300 美元。

Johnson 表示，特斯拉執行長馬斯克曾揚言，要將毛利提升至產業領導者，但根據最近一季的財報，特斯拉離這個目標還有一段距離。

瑞銀投資長 Mark Haefele 表示，今年下半年美股還有上漲潛力。身為一間大型的資產管理機構，Haefele 認為，目前市場上並沒有優於股票的投資標的。