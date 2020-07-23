〈財報〉特斯拉Q2獲利營收均高於預期 連4季實現獲利 盤後大漲6%

特斯拉 (TSLA-US) 週三公布，第二季獲利和營收均明顯優於分析師預期，且為連續第四季實現獲利，該季生產量與交付量也高於預期。特斯拉表示，儘管近期生產中斷數次，但仍向年度交付量 50 萬輛的目標邁進，激勵盤後股價一度大漲 6%。

特斯拉財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS (不含一次性項目)：2.18 美元 vs. 3 美分

營收：60.4 億美元 vs. 53.7 億美元

純益：1.04 億美元 (GAAP)

特斯拉也公布 GAAP 基礎上的首次全年獲利，意味著目前已符合納入 S&P 500 指數的資格。

Refinitiv 匯整 16 位分析師的數據，但他們的預估值相差很大，介於每股虧損 2.53 美元到每股獲利 1.45 美元間，營收預估介於 27.8 億美元到 61.8 億美元間。

特斯拉表示，「由於基本運作改善，獲利也較去年同期改善，此外，本季削減費用的努力也抵銷了停工相關的成本。」

汽車部門營收：51.8 億美元

監管信貸部門營收：4.28 億美元

雖然特斯拉推出 Model Y 這款新型跨界 SUV，且過去一年在上海開設新工廠，但其汽車部門營收卻年減 4%，自 53.8 億美元下降至 51.8 億美元，係因其交付量較去年同期下降 5%。

Model 3 交付量年增 3% 至 80277 輛，但 Model S/X 交付量年減 40%。

特斯拉表示，「儘管因近期生產中斷，實現今年交付量超過 50 萬輛的目標變得困難，但目前仍是我們的目標，我們應該有足夠的流動性支應我們的產品路線、長期產能擴展計畫和其他費用等。」

特斯拉表示，其位於柏林和中國的超級工廠 (Gigafactory) 仍有希望在 2021 年交付 Model Y ，且下一個美國超級工廠的廠址已經選定並正在籌備中。特斯拉 Semi 車款也將在 2021 年開始交付。

特斯拉監管信貸部門營收 4.28 億美元，為去年同期該部門營收 1.112 億美元的近 3 倍。監管信用為提供給對手車廠的碳排放額度。

去年此時，特斯拉股價仍約 260 美元，但現在股價已飆升至 1500 美元以上，使該公司成為美國最有價值車廠 (以市值論)。單就 7 月迄今，特斯拉股價漲幅就超過 50%，今年迄今的股價更是 3 倍跳，但目前仍較 7 月 13 日登上的 52 週高點 1793.02 美元下跌 11.32%。