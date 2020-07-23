〈託付寶風波〉胡亦嘉再出手 街口投信二度撤換董座

台版餘額寶「街口託付寶」頻踩金管會紅線，街口集團今 (23) 日發布重大訊息宣布調整人事布局，旗下街口投信董事長高武忠不再擔任董事長，改由副董事長胡亦嘉暫代職務，新任董事長將於董事會選任後另行公告。

街口託付寶由街口集團旗下街口金融科技、街口電子支付、街口投信 3 家公司共同提供，其實，今年 1 月 6 日時，因為託付寶的紛爭，金管會證期局曾至街口投信突襲查核，引起街口集團執行長胡亦嘉不滿，當時胡亦嘉就曾為此改派街口投信法人代表，將時任董事長的高武忠換下，不過因為未經過董事會決議就任意更換董座，此舉又惹毛金管會，因此，1 月 10 日街口投信召開臨時董事會，推選高武忠回鍋擔任董事長。

託付寶歷經半年多，7 月 20 日宣稱「已符合法規正式上線」，但是託付寶的架構依舊無法過不了金管會這關，證期局 21 日就表示，街口託付寶架構尚未核准。

街口與金管會各執一詞，街口集團昨天發聲明槓上金管會，表示託付寶架構早在 6 月就寄送給證期局，如今推說與當初繳交不符合，證期局是「濫用職權逼迫、假造罪名給予業者，實屬不妥」。並強調強調託付寶無違法、無須核准將續運作。

今天胡亦嘉又進一步出手，二度將街口投信董事長高武忠撤換掉，這也是今年高武忠第二次卸任，原董事長職務將由胡亦嘉代理，新任董事長將於董事會選任後另行公告。