台版餘額寶延宕數月終符合法規 街口託付寶正式上線

有台版餘額寶之稱的「街口託付寶」，去 (2019) 年曾打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益 1.5%，踩金管會紅線，使得上線時間一延再延，歷經數月終於符合金融法規，今 (20) 日宣布正式上線。

街口集團表示，觀察到國內銀行裡的錢過多，呈現「爛頭寸」現象，存愈多錢反而利息更低，因此託付寶模式不同於原本將錢由銀行投入借貸市場，而是轉向投入資本市場，創造更高收益。

託付寶由街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司分別提供服務組成，民眾把錢放進託付寶，僅投資低風險的固定收益型債券產品，配合外匯避險，絕不追求高報酬風險資產，享預期年化增長率 1.2%~2.5%，街口集團更在正式上線前，先以少數人試行，7 月 8 日至今日共 13 天，平均年化收益率高達 1.87%。且託付寶不分假日每日計算增長金額，託付寶餘額 24 小時隨時都能提出至街口帳戶，亦可再免手續費即時提領回銀行帳戶，讓使用者能靈活運用資金。

據金管會最新公布的 5 月份電子支付機構交易統計數據顯示，街口電子支付無論在使用者人數，以及實質交易金額、轉帳金額和儲值金額皆為第一，但街口集團的定位一直都不僅限於支付，託付寶的開通代表街口集團將從支付生態，正式邁入金融科技。

針對託付寶的合法性，街口集團表示，經過數個月與金管會溝通後，確認符合金融法規，並在充分保障消費者權益的前提下，今 (20) 日正式推出託付寶服務。

街口集團執行長胡亦嘉認為，全球 FinTech 快速發展的時代，台灣一直沒有一個真正有影響力的 FinTech 公司或產品，託付寶將是台灣開啟金融科技大門的第一步，且在金管會保護消費者條件下的支持與開放創新，更是台灣 Fintech 能與世界潮流接軌甚至更領先的關鍵，也讓所有金融業者更有信心的往數位科技發展。街口集團也將持續推出其他創新的金融科技產品，並嚴守資安、風險控管及消費者保護，致力於成為台灣第一家金融科技獨角獸。