〈宜特展望〉獲利展望佳 今年員工平均調薪6-10%

驗證分析業者宜特 (3289-TW) 董事長余維斌表示，由於今年上半年獲利亮眼，下半年、明年獲利展望更佳，為感謝員工在公司營運低潮時貢獻，決定在今年全面加薪，調薪幅度 6-10%，創成立以來最高紀錄。

宜特今年上半年受惠 IC 設計客戶開案增加，加上晶圓代工客戶對先進製程需求強勁，訂單能見度高，稅後純益達 1.45 億元，每股純益 1.55 元，若與去年扣除出售上海子公司後相比，已超過去年全年每股純益 1.1 元。

宜特去年底除了出售獲利表現不佳的宜特 (上海)，也進行大幅資產整頓，從折舊費用來看，今年第一季已降至 2.02 億元，第二季也與第一季相當，相較去年第四季 10.76 億元的折舊高檔，折舊壓力明顯減輕，獲利能力也提升。

宜特也積極拓展高毛利產品，晶圓薄化事業已切入伺服器應用，除了享有較高入門門檻，銷售單價也較高，目前也接獲國際 IDM 大廠訂單，預計最快明年第二季就可轉盈。

至於旗下創量科技，余維斌坦言，由於先前兼任創量總經理，無法同時兼顧宜特與創量決策，因此決定延攬前京元電 (2449-TW) 營運資深處長李振瑞擔任創量總經理，預計今年第 3 季即可見轉盈的成果。

另外，宜特自今年起，更改為每季配息，預計今年上半年股利配發率將達 100%，等同每股配息 1.55 元現金股利，最終結果仍待董事會通過後公告。