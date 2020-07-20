宜特上半年每股賺1.55元 近三年來同期高

驗證分析業者宜特 (3289-TW) 今 (20) 日公布第二季財報，稅後純益 0.75 億元，季增 7.14%，較去年轉盈，每股稅後純益 0.8 元，上半年稅後純益 1.45 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 1.55 元。

宜特因去年底出售宜特 (上海)，導致今年上半年營收較去年同期減少，不過驗證需求提升，加上折舊費用降低，獲利不減反增，創近三年同期高。

宜特第二季營收 7.59 億元，季增 2.22%，年減 9.76%，毛利率 28.29%，季減 1.44 個百分點，年增 11.74 個百分點，營益率 12.28%，季增 1.25 個百分點，較去年轉正，稅後純益 0.75 億元，季增 7.14%，較去年轉盈，每股稅後純益 0.8 元。

宜特上半年營收 15.02 億元，年減 1.16%，毛利率 29%，年增 15.56 個百分點，營益率 9.21%，較去年轉正，稅後純益 1.45 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 1.55 元。

宜特表示，今年受惠先進製程、先進封裝，及 5G 相關驗證分析開案強勁，加上折舊費用降低，上半年獲利 1.45 億元，遠高於去年全年扣掉出售宜特 (上海) 挹注的 0.77 億元，顯現營運逐步好轉。

宜特去年第四季出售宜特上海，同時進行大幅資產整頓，今年第一季折舊費用降至 2.02 億元，第二季也與第一季相當，相較去年第四季 10.76 億元的折舊高檔，折舊壓力明顯減輕。

展望後市，宜特認為，下半年受惠 5G、AI 與 HPC 晶片需求，帶動台灣 IC 設計等半導體業者穩健成長，有助驗證分析開案動能持續，目前接單狀況佳，可望反映在下半年營收，展望樂觀看。