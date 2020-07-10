顧能：Q2全球PC出貨年增2.8% 宏碁、華碩成長逾2成最強勁

全球筆電市場第 2 季在疫情帶動遠距商機刺激下，需求強勢反彈，研調機構顧能 (Gartner) 統計，第 2 季全球個人電腦出貨達 6480 萬台，年增 2.8%，而台廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 同步受惠，出貨量年增皆逾 2 成。

顧能指出，遠距商機帶動個人電腦需求，包含在工作、教育、娛樂上，加上首季受疫情影響供應鏈，終端零售商庫存回補需求大增，帶動整體需求回溫，而品牌前三名仍由聯想、惠普、戴爾拿下，蘋果則居第四。

顧能進一步分析，前三大品牌囊括全球個人電腦過半市場，其中，聯想、惠普受惠歐洲、中東、非洲地區需求成長，且第 2 季供應鏈問題逐步緩解，部分地區出貨季增逾 5 成，戴爾則受拉丁美洲出貨下滑影響，第 2 季出貨小幅下滑。

台廠方面，宏碁、華碩在遠距商機帶動下，加上近期布局輕薄、電競專業型市場，第 2 季分別出貨 400.7 萬台、359.3 萬台，年增達 23.6%、21.4%，也推升全球市占提升至 6.2%、5.5%，皆較去年同期成長。

而觀察品牌廠第 2 季營收表現，季增幅皆逾 3 成，宏碁第 2 季營收達 656.02 億元，季增 34.3%、年增 19%，創近 10 季新高；華碩第 2 季品牌營收則達 840.85 億元，季增 34.06%、年增 27.66%。