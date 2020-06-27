強化中長期規劃 華碩金三角布局浮檯面

品牌大廠華碩 (2357-TW) 去年成立第三個事業群，瞄準 AIoT 發展，董事長施崇棠日前透露，華碩內部已有金三角布局，分別聚焦 Design Thinking(設計思維)、淨推薦值 (NPS) 及市場定位 (Brand Position)，各由共同執行長、事業群總經理負責，華碩也以蘋果 (APPL-US) 為標竿。

施崇棠表示，企業必須針對短中長期營運規劃，內部金三角布局，由共同執行長許先越負責設計思維，共同執行長胡書賓負責 NPS，董事暨全球副總裁陳彥政、許祐嘉共同負責市場定位，建立 CRM(客戶關係管理)、Connected Services。

NPS(Net Promoter Score) 淨推薦值，是透過詢問消費者會將產品推薦給親友，以 0-10 分衡量，其中 9、10 分為推薦者，7、8 分則為滿意但不一定推薦，6 分以下則是批評者，施崇棠認為，NPS 是簡單問題，雖然有主觀意識干擾，但卻有助品牌廠掌握消費者需求、反饋。

施崇棠指出，目前全球 NPS 最高的是電動車大廠特斯拉，其次則為蘋果，而蘋果在品牌創新、設計思維上都是值得華碩學習的地方，華碩幾個電競產品 NPS 僅拿到 7、8 分，仍有改善空間。

展望未來，施崇棠認為，疫情讓品牌廠加速 AIoT、數位轉型布局，未來如何達成以消費者為中心的需求體驗，仰賴金三角中環環相扣的經營理念，預期在經營層帶領下，華碩可望提升自身競爭力搶得數位轉型商機。