今年電競顯示器可望年增近4成 華碩、宏碁受惠

品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 等近年持續搶電競顯示器商機，市調機構集邦 (TrendForce) 預估，受惠平價電競機種數量增加，今年刷新率 100Hz 以上電競顯示器出貨將年增 37%，上看 1220 萬台。品牌廠排名上，華碩與宏碁位居二、三名，華碩更將推平價電競螢幕產品。

集邦分析師王靖怡表示，IPS 面板在去年下半年正式導入電競液晶顯示器市場後，改善過往反應速度過慢問題，提升整體出貨，估今年 IPS 產品在電競液晶顯示器滲透率將達 25%。

從各品牌分析，集邦指出，AOC/Philips 具備高性價比曲面電競產品及平價 IPS 電競機種，加上成本優勢，今年仍居電競液晶顯示器出貨冠軍，二、三名分別由華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW) 拿下，其中，華碩除專注高階電競市場外，也將推出平價系列產品。

隨著面板廠陸續推出更高刷新率 165Hz 產品，今年首季 165Hz 電競液晶顯示器在電競市佔率已從 4% 上升至 21%，其中品牌以微星布局最快，預估 165Hz 首季占其電競產品出貨已達 4 成，其次則為華碩，占約 3 成。