手機品牌廠加速推動5G手機上市 明年產量上看5億支 滲透率4成

研調機構 TrendForce 指出，今年下半年除 Android 陣營手機品牌廠將陸續推出 5G 新機外，蘋果也將加入 5G 手機行列，今年全球手機產量約維持 12.43 億支，其中 5G 手機占 2.35 億支，滲透率 18.9%，2021 年則可望達 5 億支，滲透率上看 4 成。

TrendForce 認為，許多國家已進入 5G 商轉階段，以中國最積極，基地台數量、網路覆蓋率位居全球之冠，因此，中國手機品牌廠在全球 5G 市占率估可達 75%。

全球手機品牌產量排名方面，TrendForce 預測，華為因受到美國出口禁令影響，轉以中國內需銷售市場為主，估今年 5G 手機產量約 7400 萬支，穩居全球第一；其次為蘋果，估有 7000 萬支，不過因 5G 功能將增加製造成本，若手機廠直接反映在終端售價上，可能降低消費者購買意願並影響銷售成果。

三星近年進軍中國市場失利，雖未影響全球市場佈局和營運表現，但仍大幅削弱在 5G 手機市場的成長速度，全年 5G 手機總產量僅約 2900 萬支，位居全球第三；全球第四則有 Vivo、OPPO(包含 One Plus、OPPO、Realme) 及小米，三家手機廠積極爭取海外市占，維繫全年生產表現，估產量分別落在 2100 萬支、2000 萬支及 1900 萬支。

TrendForce 表示，5G 晶片將快速滲透至中階市場，手機品牌廠可能會犧牲毛利率換取市占率，終端售價將加速下滑，今年底有機會就有人民幣 1000 元 (約新台幣 4205 元) 的 5G 手機，可帶動 2021 年 5G 手機總產量將突破 5 億支，滲透率上升至 4 成。