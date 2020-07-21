美智慧型手機銷量回升 iPhone SE成亮點

據 Counterpoint Research 最新的報告顯示，2020 年第二季美國智慧型手機銷量年減 25%。其中，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 在美國地區的銷量下跌 23%，iPhone SE 為蘋果的銷量帶來了顯著的支撐。

報告中指出，5 月至 6 月的智慧型手機銷量實際上每週都有增長，而 6 月份的銷量高於去年同期，表明美國智慧型手機市場已開始從疫情的影響中恢復。

報告顯示，在美國的智慧型手機品牌中，三星受到疫情的影響最小，第二季的銷售量下跌 10%，Alcatel 緊隨其後，下跌 11%。蘋果的銷售量下跌了 23%，LG 的銷量則下跌 35%。

美國智慧型手機第二季銷量 (圖片：Counterpoint Research)

該機構指出，蘋果和三星較其他製造商更好地維持住了銷量，蘋果的 iPhone SE 是蘋果銷量的主要支撐機型。Counterpoint 北美研究總監 Jeff Fieldhack 表示，新款 iPhone SE 極大地幫助了蘋果在 2020 年第二季的表現，在後付費和預付通路中的銷售皆超出了預期。

Fieldhack 也表示，有許多因素促使 iPhone SE 推動蘋果在該季度的銷售。自 iPhone SE 推出以來，運營商商店和全國性零售店已重新開放，許多商店推出大型促銷活動以吸引消費者，在沃爾瑪、Boost 等零售店中都可以看到相關的促銷活動。

另外，分析師也預期，iPhone SE 將不會蠶食將在今年秋天推出的 iPhone 12 的銷量，原因是 iPhone SE 買家對價格更為務實，對 5G 的關注較少。Fieldhack 指出，從舊設備升級的買家佔 iPhone SE 買家的很大一部分，其中有 30% 的客戶是從 iPhone 6s 或更舊的版本升級的。此外，有超過 26% 的 iPhone SE 用戶是從 Android 設備轉移過來的，較整體 Android 設備轉向 iOS 設備的比率要高。