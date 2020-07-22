〈中經院經濟預測〉三倍券政策推升GDP可期 全年失業率仍將衝破4%

中華經濟研究院今 (22) 日在國內智庫中首見上修我國今年經濟成長率 (GDP)，但有 3 種模擬情境，若未考慮三倍券效益下，全年 GDP 為 1.33%，若考慮三倍券替代率為 70%，GDP 有望來到 1.77%，而若三倍券效益再加上股市的財富效果，GDP 可望衝上 1.98%，距離保 2 僅一步之遙；不過，中經院看全年失業率仍逼近 4%，尤其第二季和第三季恐將衝破 4%。

中經院院長張傳章說，若新冠肺炎疫情惡化、或是有疫苗問世，將再使 GDP 往下或往上修正。

圖表：中經院提供。

中經院院長張傳章表示，儘管全球疫情仍嚴峻，本次下修外貿相關數值，但上修國內公共支出，因此，即便未考慮三倍券效益，預估第 3、4 季經濟成長率約 0.89%、2.16%，全年經濟成長率上修 0.3 個百分點至 1.33%。

由於政府自 7 月推出三倍券振興措施，若加計三倍券效益，在替代率假設為 70% 的情境下，第 3、4 季成長預測值分別為 1.64%、3.09%，併計全年成長率約 1.77%，實質 GDP 規模增加 839.9 億元，即三倍券將推升經濟成長率 0.44 個百分點，而失業率由 3.97% 略降至 3.94%。

若考慮三倍券效益，同時加上股市的財富效果，則今年經濟成長率將可望從 1.77% 再增加至 1.98%，增加 0.21 個百分點，實質 GDP 規模再續增 412.6 億元。

中經院進一步說明，上半年因民間消費走勢蕭條，平均年增率呈現 - 0.98% 的衰退，進入下半年後，隨著經濟活動逐漸恢復，預估民間消費年增率將可由負轉正，第 3、4 季成長率分別為 0.53%、1.13%，若再加上三倍券效益，將可增加至 2.04%、3.30%。

而全年民間消費年增率約為 - 0.06%，考慮三倍券則年增率為 0.87%，惟相較過去 2 年對經濟貢獻 1 個百分點以上，今年的貢獻率相對遲緩。

外需方面，由於新冠肺炎疫情衝擊，中經院粗估上半年實質商品和服務輸出入年增率分別為 - 1.76%、-2.84%，且下半年對外貿易情勢依然嚴峻，惟在比較基期影響，年增率約在 1% 以上；全年輸出、輸入年增率約為 - 0.10%、-0.70%，若加計三倍券效益，則輸入衰退幅度略減，年增率為 - 0.30%。

今年台灣 Q2、Q3 失業率恐衝破 4%

受到疫情影響，就業市場同樣見到人力需求走降，加上畢業季節因素，國內勞動市場情勢相對嚴峻，中經院預估今年國內失業率於第 2、3 季將突破 4.0%，全年平均失業率約 3.97%，比起去年 3.73% 增加 0.24 個百分點。